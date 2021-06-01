تكنولوجيا: رقاقات AMD Ryzen 5000 بمعمارية Radeon في كرت الشاشة تتوفر للشراء في 5 من أغسطس

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت شركة AMD اليوم على أن سلسلة شرائح AMD Ryzen 5000 التي تتضمن كروت شاشة ترتكز على معمارية Radeon تتوفر للشراء في 5 من أغسطس.

كانت شركة AMD قد أعلنت عن سلسلة Ryzen 5000 خلال شهر أبريل الماضي، حيث تجمع هذه الإصدارات بين معمارية Zen 3 الأخيرة وأيضاً معمارية كرت الشاشة Vega 8 Radeon في رقاقة واحدة.

يمكن لسلسلة معالجات Ryzen 5000 أن تدعم أنظمة الحاسب المكتبي صغير الحجم، مع دعم المستخدم في الألعاب، إلا أن AMD أشارت في إعلانها الأول على أن معالجات Ryzen 7 5700G و Ryzen 5 5600G ستتوفر في أنظمة الحاسب المجهزة بالفعل، حيث سيتم دمج الرقاقات في هذه الأنظمة.

واليوم أكدت AMD رسمياً خلال فعاليات Computex 2021 على أن معالج Ryzen 7 5700G سيتوفر بسعر 359 دولار، بينما يأتي معالج 5600G بسعر 259 دولار، حيث تتوفر للشراء في 5 من أغسطس.

ويتميز معالج Ryzen 7 5700G بعدد 8 من الأنوية و16-thread ويصل إلى سرعة 4.6GHz، بينما يأتي معالج 5600G بعدد 6 من الأنوية و12-thread والذي يدعم آداء أسرع بنسبة 63% مقارنة بمعالج Core i7-11700 من إنتل في تحرير الفيديو DaVinci Resolve 4K، وأسرع 2.5 مرة مع اللعب بدقة 1080 بيكسل وأعلى الإعدادات.

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