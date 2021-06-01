تكنولوجيا: AMD تدعم الجيل القادم من معالجات Exynos بكرت شاشة بمعمارية RDNA 2

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة AMD خلال فعاليات Computex 2021 اليوم عن دعم الجيل القادم من معالجات سامسونج Exynos بكرت الشاشة مخصص يرتكز على معمارية RDNA 2.

كانت شركة AMD وسامسونج قد أعلنت خلال 2019 عن شراكة لعدة سنوات، تحصل من خلالها سامسونج على ترخيص تقنية AMD في الجرافيك وكرت الشاشة لتستخدم في الجيل القادم من رقاقات المعالج.

ولقد أكدت سامسونج في وقت سابق على خططها لإطلاق معالجات تتضمن كروت شاشة ترتكز على معمارية AMD Radeon خلال 2021، كما عادت العملاق الكوري لتؤكد على خططها خلال الإعلان الرسمي عن معالج Exynos 2100، حيث نشرت إعلان تشويقي يؤكد على إصدار جديد من معالجات Exynos بتقنية AMD.

أيضاً أكدت Lisa Su الرئيس التنفيذي لشركة AMD خلال الحدث اليوم على الشراكة القائمة مع سامسونج لدعم الجيل القادم من معالجات Exynos بكرت شاشة يأتي بمعمارية AMD RDNA 2 مخصصة، على أن تدعم المعالجات تقنية تتبع الأشعة، ومعدل التظليل المتغير لدعم الإصدارات المميزة من الهواتف الذكية.

كما أشارت الرئيس التنفيذي لشركة AMD إلى أن سامسونج ستقدم مزيد من التفاصيل عن المعالجات لاجقاً هذا العام.

يذكر أن التسريبات التي جاءت حتى الآن أشارت إلى أن الإصدار القادم من معالجات سامسونج يأتي بعنوان Exynos 2200 مع كرت الشاشة من AMD، على أن يدعم أجهزة الحاسب المحمول من سامسونج والتي تتميز بنظام تشغيل Windows 10.

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