شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. طريقة إخفاء الصور ومقاطع الفيديو من "الاستوديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى بعض الأحيان، قد لا ترغب فى عرض جميع الصور ومقاطع الفيديو فى معرض الصور الخاص بك، حيث يمكن لأى شخص الوصول إليها عن طريق الخطأ، خاصة عند إعطاء هاتفك الذكى لعرض بعض الصور لرحلتك الأخيرة أو الطعام الذى طهوته وغيرها، لكن هناك دائمًا خيار لقفل المعرض لتجنب مثل هذه الظروف، ولكن كما فى بعض الحلات لا يوجد تحكم فى المدى الذى سيمرره الشخص التالى ويرى الصور.

وفيما يلى نعرض كيفية إخفاء الصور ومقاطع الفيديو على الهواتف الذكية الخاصة بك:

هواتف أندرويد

يستخدم معظم الأشخاص صور Google التى تمنحهم خيار أرشفة الصور ومقاطع الفيديو، أيضًا، الميزة متوفرة على كل من Android و iOS، وللقيام بذلك، افتح صور Google، وحدد الصور ومقاطع الفيديو التى تريد إخفاءها وانقر على النقاط الثلاث فى الزاوية اليمنى العليا، ثم حدد الخيار "نقل إلى الأرشيف".

هذا كل شيء، سيتم نقل جميع الصور ومقاطع الفيديو المحددة إلى الأرشيف، للوصول إليها، اضغط على الألبومات من الأسفل ثم اضغط على مجلد الأرشيف.

هواتف أيفون

1. افتح تطبيق الصور على جهاز iPhone الخاص بك.

2. اضغط على الزر تحديد فى الجزء العلوى وابدأ فى تحديد الصور ومقاطع الفيديو لإخفائها.

3. الآن، اضغط على أيقونة المشاركة فى أسفل اليسار واختر الخيار إخفاء.

4. للوصول إليها، يمكنك النقر فوق الألبومات، والتمرير لأسفل والنقر فوق الخيار المخفي.