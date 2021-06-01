شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل يمكن لمزيل شمع الأذن الذكى المجهز بشبكة WiFi أن ينقذ سمعك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجدت دراسة طبية أن شمع الأذن المتراكم يؤثر بنشاط على كيفية سماع حوالي 10% من الناس في الوقت الحالي، ويشكل شمع الأذن ما يقرب من 8 ملايين عملية إزالة طبية كل عام، علي الرغم من الاعتقاد الخاطئ لدي البعض أنه أمر مستحيل وفقا لما نقله موقع TheNextWeb.

وأكبر مشكلة هي أنه حتى لو كنت تستخدم أداة غير آمنة مثل مسحة القطن لإزالة التراكم في القناة السمعية ، فإن المسح غالبًا لا يزيل التركيزات الشمعية، إنه يدفع الشمع فقط إلى عمق أذنك، مما يؤدي في النهاية إلى تأثر السمع، وهو أمر منطقي بالنظر إلى أنه لا يمكنك رؤية أي شيء تفعله هناك.

لذا تم ابتكار جهاز Spade Smart Ear wax Remover طريقة ذكية وآمنة لرؤية وإزالة تراكم الشمع في قنوات الأذن.

ويتضمن كاميرا مستشعر 3 ميجابكسل متصلة بشبكة WiFi تغذي فيديو لما تراه في أذنك إلى تطبيق Spade المجاني على هاتفك.

مع هذا النوع من الرؤية، جنبًا إلى جنب مع مصابيح LED الداخلية الستة المزدهرة التي تضيء الطريق، من السهل استخدام ملحق سحب الأذن القابل للاستبدال فقط بلطف، ولكن جراحيًا تقريبًا وإزالة حتى رواسب الشمع الأكثر صعوبة، في حال كنت قلقًا، يتم أيضًا التحكم في درجة حرارة الأداة بالكامل، لذلك ستظل دائمًا في درجة حرارة الغرفة داخل أذنك، حتى مع إضاءة الأضواء بالكامل.

ويتم تخزين Spade داخل الشاحن ووحدة الإرساء والتخزين 3 في 1، والتي يمكن أن تساعد في الحفاظ على بطارية 350mAh تعمل لمدة تصل إلى 60 يومًا بشحنة واحدة.