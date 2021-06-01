شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بالخطوات.. كيف يمكنك ترقية هاتفك الأيفون لأحدث إصدار من iOS 14؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت تبحث عن دليل سهل حول كيفية تحديث أيفون الخاص بك إلى أحدث إصدار من iOS، فيمكن إتباع الخطوات التالية، حيث يتوفر برنامج iOS 14 الجديد منذ العام الماضي، لذا تأكد من اتباع الخطوات التالية لتحديث هاتفك.

قبل التحديث

قبل أى تحديث رئيسى لجهاز أيفون، يجب عليك التأكد من عمل نسخة احتياطية لهاتفك، وذلك لأن الأشياء يمكن أن تسوء بسهولة أثناء التحديث، وستريد تجنب فقد بياناتك الثمينة - مثل الصور أو مقاطع الفيديو، وللقيام بذلك، ما عليك سوى التوجه إلى إعدادات iCloud على جهاز أيفون الخاص بك وتشغيل ميزة iCloud Backup.

كيفية تحديث أيفون لاسلكيًا

أسهل طريقة لتحديث جهاز أيفون الخاص بك هى لاسلكيًا - ما عليك سوى اتباع الخطوات البسيطة التالية:

- قم بتوصيل جهاز أيفون الخاص بك بمقبس الطاقة، والاتصال بشبكة Wi- Fi.

- انقر فوق الإعدادات> عام> تحديث البرنامج.

- اضغط على "تنزيل وتثبيت".

- انقر فوق "تنزيل وتثبيت" للتحديث على الفور، أو قم بتوصيل هاتفك طوال الليل للتحديث تلقائيًا أثناء نومك.

- قد تضطر إلى إدخال رمز المرور الخاص بك.

- إذا لم يكن لديك مساحة كافية للتحديث على هاتفك، فقد تطلب منك أبل ما إذا كان بإمكانها إزالة بعض التطبيقات مؤقتًا من هاتفك.

- لكن لا تقلق: ستعيد Apple تثبيت أى تطبيقات محذوفة، بما فى ذلك أى بيانات قمت بتخزينها على تلك التطبيقات.

- قد تجد أنك لا تحتاج حتى إلى تحديث أيفون الخاص بك، لأنه لا تتوفر إصدارات جديدة من البرامج.

- لكن الأمر يستحق البحث بانتظام عن التحديثات الجديدة، لأن Apple غالبًا ما تتضمن إصلاحات أمان مهمة تحميك من المتسللين.

- إذا كنت تستخدم إصدارًا قديمًا من iOS على أحد الأجهزة، فقد تكون عرضة للهجمات الإلكترونية، لذلك من الأفضل دائمًا تثبيت التحديثات الجديدة بمجرد توفرها.