شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: س و ج.. كل ما تحتاج معرفته عن مصير الصور الموجودة على Google Photos بعد 1يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة جوجل أنه بداية من 1 يونيو الجارى لن تتيح مساحة مجانية غير محدودة للمستخدمين، حيث لم يعد بإمكانك حفظ جميع مقاطع الفيديو والصور فى تطبيق Google Photos دون القلق بشأن التخزين، وفيما يلى نعرض أجوبة حول كل ما تحتاج معرفته عن قرار جوجل وتبعاته كما يلى:

هل سيتم دفع رسوم لـ Google Photos بعد 1 يونيو؟

ليس صحيحا، لن يتم الدفع لـGoogle Photos بعد 1 يونيو، ومع ذلك، لن يحصل المستخدمون بعد الآن على مساحة تخزين غير محدودة للصور ومقاطع الفيديو عالية الجودة، بعد 1 يونيو، سيتم احتساب هذه ضمن مساحة تخزين حسابك على جوجل.

ما هو أكبر تغيير يحدث فى Google Photos بعد 1 يونيو؟

فى الوقت الحالي، تقدم جوجل مساحة تخزين غير محدودة عالية الجودة مجانًا، أكبر تغيير فى سياسة تخزين Google Photos بعد 1 يونيو هو أن الصور ومقاطع الفيديو التى تم نسخها احتياطيًا بجودة عالية أو جودة صريحة بعد هذا التاريخ سيتم احتسابها فى مساحة تخزين تبلغ 15 جيجابايت يحصل عليها المستخدمون من خلال حساب جوجل الخاص بهم، والذى يتضمن أيضًا Gmail و جوجل Drive.

ماذا لو نفدت سعة التخزين فى حسابى على جوجل بعد 1 يونيو؟

إذا نفدت سعة التخزين بعد 1 يونيو 2021، فلا يمكنك الاحتفاظ بنسخة احتياطية من أى صور ومقاطع فيديو أخرى ما لم تشترى مساحة تخزين إضافية من جوجل أو تحذف بعض بياناتك من Gmail أو Google Photos أو جوجل Drive لجعلها أقل من 15 جيجابايت.

ما سياسة تخزين الفيديو غير المدعومة التى تغيرت فى فبراير 2020؟

يتم احتساب مقاطع الفيديو غير المدعومة التى تم تحميلها بعد 24 فبراير 2020 ضمن حصتك التخزينية.

هل يمكننى أيضًا حفظ الصور بالجودة الأصلية قبل 1 يونيو؟

لا، لا يمكنك حفظ الصور بجودة أصلية حتى قبل 1 يونيو، يجب أن تكون الصور المحفوظة "عالية الجودة"، والتى تصل إلى 16 ميجابكسل.

ما هى بالضبط الصور "عالية الجودة" طبقًا لGoogle Photos؟

يتم ضغط الصور المحفوظة بجودة عالية لتوفير المساحة، إذا كانت الصورة أكبر من 16 ميغا بكسل، فسيتم تغيير حجمها إلى 16 ميغا بكسل، يمكنك طباعة صور جيدة 16 ميغا بكسل بأحجام تصل إلى 24 بوصة × 16 بوصة.

كيف يمكننى معرفة مقدار سعة التخزين المتبقية لدي؟

قدمت جوجل أداة جديدة تقدر المدة التى قد تستغرقها سعة التخزين لديك بناءً على عدد المرات التى تقوم فيها بنسخ العناصر احتياطيًا إلى حساب جوجل الخاص بك، تتيح لك أداة إدارة التخزين أيضًا تنظيف التخزين.

هل يمكننى تغيير صورى الأصلية عالية الجودة إلى "صور عالية الجودة" قبل 1 يونيو؟

نعم، يمكنك تغيير حجم تحميل صورك من "الجودة الأصلية" إلى الجودة العالية حتى 1 (يونيو)، سيساعدك هذا فى تنظيف مساحة التخزين لديك، إذا لم تتمكن من تغيير حجم التحميل، فقد تكون سعة التخزين قد نفدت.

هل هناك طريقة لاكتشاف الصور ولقطات الشاشة غير الواضحة وحذفها فى صورة واحدة؟

نعم، لقد قدمت جوجل أداة فى تطبيق Google Photos تتيح لك مراجعة العناصر التى يتم احتسابها ضمن مساحة التخزين التى قد ترغب فى حذفها، مثل الصور الباهتة ولقطات الشاشة ومقاطع الفيديو الكبيرة.

هل يمكننى حفظ الصور فى حساب Google Photos على جهاز الكمبيوتر الخاص بي؟

نعم، يمكنك حفظ أو نقل الكل أو تحديد الصور من حساب Google Photos الخاص بك إلى جهاز الكمبيوتر.

ما الذى تحتاجه لإجراء نسخ احتياطى للصور ومقاطع الفيديو من Google Photos؟

أنت بحاجة إلى اتصال إنترنت جيد وأحجام ملفات يمكن نسخها احتياطيًا.

ما هى أحجام الملفات التى يمكن ولا يمكن نسخها احتياطيًا؟

لن يتم الاحتفاظ بنسخة احتياطية من صورك إذا كان حجمها أكبر من 200 ميجا بايت أو 150 ميجا بكسل ؛ مقاطع فيديو أكبر من 10 غيغابايت وعناصر أصغر من 256 × 256.

ما هى التنسيقات المدعومة فى Google Photos؟

يتضمن تنسيق الصور المدعوم:، jpg و، heic و، png و، webp و، gif وبعض ملفات RAW، يمكن نسخ الصور الحية احتياطيًا إذا كنت تستخدم تطبيق Google Photos على جهاز iPhone أو iPad، يتضمن تنسيق الفيديو المدعوم:، mpg، ، mod، ، mmv، ، tod، ، wmv، ، asf، ، avi، ، divx، ، mov، ، m4v، ، 3gp، ، 3g2، ، mp4، ، m2t، ، m2ts و mts، و mkv.

هل السعة التخزينية البالغة 15 جيجابايت مخصصة لGoogle Photos فقط؟

يتم مشاركة مساحة تخزين حسابك فى جوجل عبر العديد من المنتجات مثل Google Photos و جوجل Drive و Gmail.

ماذا يحدث لصورك إذا تجاوزت الحد؟

إذا استخدمت كل مساحة التخزين لديك، فلن تتمكن من نسخ الملفات الجديدة احتياطيًا فى Drive، بعد 1 يونيو، لن تتمكن من حفظ أى صور ومقاطع فيديو إضافية فى حساب Google Photos الخاص بك، لن تتمكن من إرسال الرسائل أو تلقيها فى Gmail، سيتم إرجاع الرسائل المرسلة إليك إلى المرسل.

هل ستحذف جوجل جميع بياناتى إذا نفدت سعة التخزين المجانية البالغة 15 جيجابايت ولم أشترى المزيد؟

إذا تجاوزت الحصة، وما لم تشترى مساحة تخزين جديدة أو تنظف بياناتك لاسترداد التخزين، فلن تتمكن من استخدام حساب جوجل الخاص بك، إذا ظل حسابك غير نشط لمدة عامين أو أكثر، فقد يتم حذف جميع رسائل البريد الإلكترونى وملفات جوجل Drive وجميع الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بك.

ماذا يمكنك أن تفعل إذا استنفدت 15 جيجابايت من مساحة التخزين المجانية لحساب جوجل الخاص بك؟

بمجرد وصولك إلى الحد الأقصى لسعة التخزين، يمكنك الاشتراك فى جوجل One وشراء سعة تخزين إضافية، يمكن استخدام خطط جوجل One عبر الأجهزة - iOS و Android و Windows.

هل يمكنك مشاركة خطة جوجل One مع الآخرين؟

تسمح جوجل بمشاركة خطط جوجل One هذه مع ما يصل إلى 5 أعضاء.

هل هناك أى مزايا إضافية فى خطة جوجل One؟

تمنح جوجل إمكانية الوصول إلى خبراء جوجل كميزة إضافية لشراء جوجل One، من الآن فصاعدًا، قد تكون بعض ميزات Google Photos متاحة أيضًا للأعضاء المدفوعين فقط.

ما هى سياسة تخزين جوجل لمستخدمى Pixel؟

بالنسبة لأولئك الذين يستخدمون أيًا من أجهزة Pixel 2- 5، ستستمر جوجل فى تقديم سعة تخزين مجانية غير محدودة "بجودة عالية"، ومع ذلك، ستبدأ الصور ومقاطع الفيديو التى تم نسخها احتياطيًا من أجهزة أخرى بجودة عالية بعد 1 يونيو 2021 فى احتساب مساحة تخزين حسابك على جوجل.