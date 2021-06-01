شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ما هى مميزات تطبيق جوجل كاميرا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر تطبيق جوجل كاميرا ليكون أحد أفضل تطبيقات الكاميرا على هواتف أندرويد، ليجعل الجميع يتسابق في تحميله واستخدامه على هواتفهم وفقا لما نقلته aitnews، ولكن ما هو تطبيق جوجل كاميرا؟ ولماذا يجعل الصور الملتقطة بالهاتف أفضل إلى هذا الحد؟ وهل يمكنك أن تثبته على هاتف أندرويد الخاص بك؟

ماهو تطبيق جوجل كاميرا؟

يعتبر جوجل كاميرا هو التطبيق الرسمي لهاتف جوجل بيكسل، وهو الطريقة الوحيدة لتشغيل الكاميرا على هذه التطبيقات بعيدًا عن التطبيقات الخارجية.

ويعمل التطبيق على معالجة الصور الملتقطة من كاميرا الهاتف لتصبح أفضل من تطبيق الكاميرا الرسمية.

وتعتمد الكثير من التطبيقات على هذا التعديل، بدايةً من إنستاجرام ومرورًا بالتطبيقات المشهورة مثل B365 وغيره من تطبيقات التأثيرات المعروفة.

ويعرف التطبيق أيضاً بإسم GCam.





ماهي المميزات التي يضيفها لهاتفك؟

وتستطيع باستخدام جوجل كاميرا من الحصول على مجموعة إضافية من المميزات من مثل:

التصوير بالحركة البطيئة:

ويعني هذا إمكانية التصوير بمعدل إطارات إما 120 إطار في الثانية أو 240 إطار في الثانية، ويختلف عدد الإطارات بحسب إمكانيات عدسة الهاتف.

ولذلك يضيف هذا التطبيق خاصية جديدة لهواتف الفئة المتوسطة والتي لم تكن موجودة سابقاً.

تأثير Bokeh:

ويعتبر هذا التأثير أحد أشهر طرق التصوير، وهو يعرف أيضاً بوضع البورتريه.

وكانت آبل قدمت هذا الوضع لأول مرة في هاتفها iPhone 7، وأصبح منذ ذلك ضرورة في كل كاميرات الهواتف.

ويعمل تطبيق كاميرا جوجل على تقديم هذه التقنية إلى هواتف أندرويد المتنوعة وتحسين نتائجها.

جودة HDR+:

وتعبر هذه الجودة عن معيار دقة الألوان الموجودة في الصور، أو بمعنى أصح مدى وضوحها.

ويعمل هذا الوضع على توضيح الصور الليلة وجعلها أكثر وضوحاً، وذلك عن طريق إلتقاط أكثر من صورة واختيار أفضل صورة من بينهم.

ثم يعمل التطبيق على تحسين جودة الصور الملتقطة عن طريق جمع البيانات من مختلف الصور التي التقطها التطبيق.

وضع Smart Burst:

ويستطيع هاتفك مع تثبيت كاميرا جوجل التقاط مجموعة كبيرة من الصور معاً، ويصل عدد هذه الصور إلى 10 صور في الثانية الواحدة.

وعندما تنتهي من التصوير فإن الهاتف يختار الصورة الأفضل تلقائياً، ويتم الاحتفاظ بهذه الصورة والتخلي عن باقي الصور التي تم التقاطها.

وضع تثبيت الفيديو:

ويمكن للتطبيق تثبيت الفيديو ورفع جودة الصور عبر مثبت الصور البصري في الهاتف مع التثبيت الرقمي من التطبيق.

ويبدأ جوجل كاميرا في معالجة الفيديو الذي قمت بإلتقاطه حتى يقوم بإزالة الإهتزازات الموجودة فيه، ثم إصلاح تركيز الفيديو.

وضع بانوراما:

تمتلك الكثير من التطبيقات هذا الوضع، ولكن تطبيق جوجل يتفوق عليهم في كونه غير محدود بزوايا أو درجات معينة، ويمكنك من خلاله التقاط صور بانوراما بشكل عرضي أو طولي أو حتى من العدسة الواسعة للغاية.