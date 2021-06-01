شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقارير: روسيا والصين تصنعان أسلحة روبوتية "مرعبة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتعاون روسيا مع الصين لإنشاء ترسانة مرعبة من الأسلحة الروبوتية التي تسبب القلق في جميع أنحاء العالم، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي إكسبرس"، ونشرت المنظمة البحثية والتحليلية غير الربحية، مركز التحليل البحري (CAN)، تقريرًا جديدًا أشارت فيه إلى أن روسيا، في الوقت الذي تقوم فيه بتحديث جيشها، تعطي الأولوية للذكاء الاصطناعي.

ووفقًا لهذا التقرير، فإن "الاستراتيجيين العسكريين الروس يولون اهتمامًا خاصًا لإنشاء ما يسمى بـ"التفوق المعلوماتي في ساحة المعركة"، و"تعد التكنولوجيا المعززة بالذكاء الاصطناعي بإتاحة إمكانية استخدام البيانات المتاحة في ساحة المعركة اليوم لحماية القوات الروسية وحرمان العدو من هذه الميزة".

ويشير التقرير إلى أن بكين أصبحت "شريكًا رئيسيًا لروسيا في مجال التقنيات الحديثة بشكل عام والذكاء الاصطناعي بشكل خاص"، وعشية إصدار هذا التقرير، قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إن البلاد بدأت في إنتاج روبوتات قتالية - أي مخلوقات رهيبة مصطنعة قادرة على القتال بمفردها.

وتحدّث، عن بدء الإنتاج الضخم للروبوتات القتالية، قال الوزير: "لم تعد هناك عينات تجريبية فقط، بل روبوتات يمكن عرضها حقًا في أفلام الخيال العلمي عندما يكونون قادرين على القتال بمفردهم"، وأضاف شويغو أن تطوير "أسلحة الغد" يجري على نطاق واسع.