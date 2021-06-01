تكنولوجيا: سامسونج تسجل براءة إختراع لجهاز Galaxy Z Fold Tab القابل للطي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - سجلت العملاق الكوري خلال الفترة الماضية براءة إختراع لجهازها اللوحي القابل للطي Galaxy Z Fold Tab بتصميم يدعم الطي الثلاثي.

تستمر شركة سامسونج في تطوير الأجهزة والهواتف الذكية المميزة بتصميم قابل للطي، واليوم كُشِف عن نموذج جديد للأجهزة اللوحية المميزة بتصميم قابل للطي الثلاثي، والذي رصد في قاعدة بيانات WIPO.

وتوضح الصور ثلاثية الأبعاد لجهاز Galaxy Z Fold Tab رؤية سامسونج الجديدة في تصميم الشاشات القابلة للطي المتعدد، حيث نشرت براءة الإختراع خلال شهر مايو 2021، أيضاً تقدمت سامسونج لتسجيل براءة الإختراع في مكتب حقوق الملكية الفكرىة في الولايات المتحدة USPTO.

أيضاً أصدر موقع LetsGoDigital الصور ثلاثية الأبعاد لجهاز Galaxy Z Fold Tab والتي ترتكز على الرسم في ملفات براءة الإختراع، وأيضاً التفاصيل التي تظهر على الجهاز.

ويؤكد تصميم الجهاز على أنه لن يحتاج إلى غطاء نظراً للتصميم القابل للطي المميز للجهاز، أيضاً لم يتم التأكيد على العلامة التجارية المميزة لهذا الجهاز بشكل رسمي، إلا أن التوقعات تشير إلى أن الجهاز قد يأتي بعنوان Galaxy Z Flex أو Galaxy Z Fold Tab.

أيضاً يتضمن تصميم الجهاز اللوحي القابل للطي موقع مخصص لقلم S، إلا أن الجهاز في المرحلة الأولى حتى الآن، حيث لم تؤكد العملاق الكوري بشكل رسمي على خططها لتنفيذ هذا التصميم على أرض الواقع.

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