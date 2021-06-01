تكنولوجيا: ابل تستعد للتحول لإستخدام شاشات OLED في بعض أجهزة الآيباد 2022

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التقارير على خطط شركة ابل لتحويل الشاشات في بعض من أجهزة الآيباد إلى لوحات OLED بدءاً من العام المقبل.

قدمت شركة ابل جهاز iPad Pro بحجم 12.9 إنش هذا العام بشاشة mini-LED، إلا أن أحدث التقارير تشير إلى أن ابل تتجه لدعم الإصدارات الأصغر من أجهزة الآيباد بشاشة OLED.

ولقد جاءت التفاصيل الجديدة عبر تقرير ETNews الذي نشر في كوريا الجنوبية، حيث أكد التقرير على أن ابل تخطط لإستخدام شاشات OLED في أجهزة الآيباد الأصغر حجماً والتي تنطلق في 2022، على أن تكون الإصدارات الأولى من أجهزة الآيباد التي تستبدل فيها ابل شاشات LCD، أو شاشات LCD المميزة بإضاءة mini-LED.

كما يشير التقرير إلى أن لوحات OLED ستقدم لأجهزة الآيباد من LG وسامسونج، حيث تعمل بالفعل هذه الشركات الآن على إنتاج شاشات OLED لهواتف iPhone 13 المرتقبة، على أن تساهم سامسونج بنسبة الإنتاج الأكبر 65%، بينما تورد LG نسبة 30% من الشاشات، وتساهم BOE بنسبة 5% فقط.

أيضاً يوضح التقرير الأسباب الرئيسية التي تدفع ابل للتحول لإستخدام شاشات OLED في أجهزة الآيباد، وذلك بهدف دعم الأجهزة بصورة أعلى جودة، ووزن أخف وتصميم أفضل.

يذكر أن شاشات OLED تقدم للهواتف الذكية بكم أكبر في الوقت، بينما تقدم بنسبة أقل للأجهزة اللوحية، إلا أن ابل تنتج سنوياً 50 مليون وحدة من أجهزة الآيباد، لذا نتوقع زيادة إنتاج شاشات OLED خلال الفترة القادمة لإستيعاب هذا التحول الكبير في أجهزة الآيباد.

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