شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مشكلات تواجه تحديث Microsoft Edge.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جاء أحدث إصدار من متصفح الإنترنت من Microsoft Edge مع عدد قليل من الأخطاء والمضايقات غير المرحب بها والمزعجة بنفس القدر، وقد اشتكى المستخدمون، فالنوافذ المنبثقة المزعجة والإعدادات غير القابلة للحفظ تدمر تجربة Edge وفقا لما نقله موقع techradar.

كما ذكرت BleepingComputer ، أبلغ العديد من المستخدمين أن Edge 91 يقدم نافذة منبثقة عند التشغيل يسألون عما إذا كانوا يريدون "استخدام إعداد المتصفح الموصى به".

ومع ذلك حتى إذا أغلقوا النافذة المنبثقة أو اختاروا عدم تحديث الإعدادات، فستظهر النافذة مرة أخرى عند إعادة التشغيل.

ويمكن التحقق من قائمة بأفضل شبكات VPN المتاحة لنظام التشغيل Windows 10 عبر إعادة إنشاء المشكلة على جهاز خاص ويقترح أن المشكلة قد تكون في إعداد محرك البحث الافتراضي:

"في اختبار BleepingComputer ، حدث هذا لنا فقط عندما لم يتم تكوين Bing كمحرك البحث الافتراضي"، ويقول مستخدمو Edge أيضًا إن المتصفح لا يقبل التكوينات لصفحة بدء التشغيل وغالبًا ما يفتح صفحة علامة تبويب جديدة بدلاً من ذلك - والتي تمكن BleepingComputer أيضًا من إعادة إنشائها لتأكيد المشكلة.

وفقًا لـ Windows Latest ، يمكن حلها عن طريق تبديل نهج المجموعة "إدارة محرك البحث" يدويًا من "ممكّن" إلى "غير مكوّن" أو "معطل".

وتتضمن الأخطاء الأخرى فقدان رمز + لفتح علامة تبويب جديدة، أو عدم القدرة على استخدام زر الماوس الثالث لفتح العناصر في مجلد المفضل، لم تعالج Microsoft هذه المشكلات حتى الآن، لذلك لا نعرف المدة التي سيستغرقها إصدار الإصلاح.

لا يبدو أن عملاق البرمجيات قد توقف مع متصفحه (متصفحاته) مؤخرًا، يحتوي حاليًا على مستعرضين - Edge المستند إلى Chromium و Internet Explorer القديم الذي تستخدمه بعض المؤسسات التي تحتاج إلى شيء لتشغيل تطبيقاتها القديمة عليه، سيتقاعد في 15 يونيو 2022.