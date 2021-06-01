شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ايثريوم وبتكوين يوسعان مكاسبهما وسط ضغوط تنظيمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وسعت العملة المشفرة Ethereum مكاسبها لترتفع أكثر من 8% إلى 2587 دولارًا لكنها ظلت 40% أقل من أعلى مستوى قياسي فوق 4300 دولار سجلته في وقت سابق من هذا الشهر، وتم التداول على ارتفاع 7.4% عند 2565.69 دولار وفقا لما نقلته ياهو فاينانس عن رويترز.

واكتسبت Bitcoin المنافسة الأكبر أيضًا في أعقابها مع ارتفاع العملة المشفرة الأكبر والأكثر شهرة في العالم بنسبة 3.7% إلى 36977 دولارًا في تداول هادئ مع إغلاق أسواق لندن والولايات المتحدة لقضاء العطلات.

وكانت Bitcoin أقل تقلبًا في الأيام الأخيرة ولكنها انخفضت بأكثر من 35% هذا الشهر، متأثرة بالضغوط التنظيمية المتزايدة على القطاع.

في أحدث إصدار ضد العملة المشفرة، قال محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا إن معظم التداول كان عبارة عن مضاربة، جاءت تصريحاته في أعقاب جهود الصين الأخيرة لقمع أنشطة التعدين.

ويتم تداوله حاليًا عند مستويات شوهدت آخر مرة في فبراير وعند ما يقرب من نصف قيمته القصوى البالغة 65000 دولار في أبريل.