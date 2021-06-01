شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على كيفية توثيق حساب المجموعات والصفحات على تيليجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يوفر تيليجرام إمكانية توثيق حساب المجموعات أو الصفحات العامة والروبوتات من خلاله، ولكن لا يمكنك توثيق صفحة تيليجرام الشخصية.

وهذا لأن المجموعات والصفحات تكون عامة في تيليجرام ويمكن لأي شخص أن ينشأ صفحة متعلقة بعمله أو حسابه العام وفقا لما نقلته aitnews.

ويظهر توثيق تيليجرام على شكل علامة زرقاء إلى جوار إسم المجموعة، ويمكنك الحصول عليه بسهولة.

ويعتبر تطبيق تيليجرام أحد أهم تطبيقات التواصل الاجتماعي، وهو يمتاز بكونه أقل فالقيود من واتساب وباقي منصات فيسبوك للتواصل الاجتماعي.

ولا يشترط أن تحتوى مجموعة تيليجرام على عدد معين من المستخدمين حتى يتم تثويق حساب المجموعة.

ويعني توثيق حساب مجموعة تيليجرام أن هذه المجموعة هي مجموعة رسمية وتابعة للجهة صاحبة الإسم، وتأكد فريق تيليجرام من كون المجموعة رسمية وتابعة للإسم نفسه.

وتوجد الكثير من المجموعات والصفحات الموثقة رسمياً على تيليجرام، مثل قناة الجزيرة والكثير من حسابات تيليجرام نفسها.

ويتم ذلك عبر فحص حسابات التواصل الاجتماعي الأخرى الخاصة بك، لذلك تحتاج إلى تويتر أو فيسبوك في البداية.

ولا يوفر لك توثيق حساب في تيليجرام أي مميزات إضافية أو معاملة خاصة، ولكن فقط أن حسابك هذا هو الرسمي وليس أي حساب آخر.

كيفية توثيق حساب تيليجرام ؟

تستطيع أن تطلب من تيليجرام توثيق حسابك عبر التواصل معه، ولكن قبل ذلك يجب أن تضيف حساباتك الرسمية والموثقة إلى بيانات المجموعة الخاصة بك أو صفحة تيليجرام العامة.

ولذلك قبل معرفة كيفية توثيق حساب تيليجرام يجب أن توثق حسابك عبر المنصات التالية:

فيسبوك أو إنستجرام.

تويتر.

يوتيوب.

وبعد أن تضيف حساباتك الموثقة في هذه المنصات قم بالتواصل مع @VerifyBot عبر الحساب المسئول عن المجموعة في تيليجرام.