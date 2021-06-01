شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ويندوز 11 قادم.. رئيس مايكروسوفت يكشف عن إصدار نظام التشغيل المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثارت مايكروسوفت الانتباه حول الإصدار الرئيسى التالى من ويندوز مؤخرا لأول مرة بعد سنوات، حيث مرت 6 سنوات منذ ظهور ويندوز 10 - ولكن رئيس مايكروسوفت تحدث الآن عن بديل "الجيل التالي"، حيث تم طرح ويندوز 10 فى الأصل على أنه "الإصدار الأخير من ويندوز".

لكن عالم الحوسبة تغير بشكل كبير منذ عام 2015، وتحتاج مايكروسوفت الآن إلى تغيير لعبتها، فخلال حديثه فى عرض تقديمى خاص لشركة مايكروسوفت، كشف الرئيس الأعلى Satya Nadella أننا يجب أن نتوقع إصدار ويندوز جديدًا رئيسيًا قريبًا.

وأوضح رئيس شركة مايكروسوفت: "سنشارك قريبًا أحد أهم تحديثات ويندوز فى العقد الماضي، لإتاحة فرص اقتصادية أكبر للمطورين والمبدعين"، وأضاف "لقد كنت أستضيفه بنفسى خلال الأشهر العديدة الماضية، وأنا متحمس للغاية بشأن الجيل التالى من ويندوز".

وقال "نرحب بكل منشئ محتوى يبحث عن النظام الأساسى الأكثر ابتكارًا وجديدًا وانفتاحًا لإنشاء التطبيقات وتوزيعها وتحقيق الدخل منها، ونتطلع إلى مشاركة المزيد قريبًا جدًا".

لكن ليس من الواضح ما إذا كان Satya يشير إلى ويندوز 11، أو بعض الإصدارات الأخرى التى لم يتم تسميتها بعد، وبدلاً من ذلك، فإن أحدث إصدار من ويندوز هو 10.0.21387.1. من المحتمل أن تقوم مايكروسوفت بإسقاط نظام التشغيل ويندوز 10.1 باعتباره إصدار "الجيل التالي".

وعلى أى حال، يبدو أن هذا سيكون أكبر تغيير لنظام التشغيل ويندوز منذ إطلاق ويندوز 10 فى عام 2015، وللأسف، لم يقل ساتيا بالضبط متى سيتم الكشف عن الإصدار الجديد.