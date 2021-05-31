غوغل تكشف عن الإصدار التجريبي الأول لـ”أندرويد 12″

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 31 مايو 2021 10:23 مساءً - منذ 11 دقيقة

كشفت شركة غوغل، عن الإصدار التجريبي الأول من نظام التشغيل الجديد أندرويد 12 – Android 12، رسميًا والذي أصبح متاحا الآن لعدد كبير من الأجهزة.

يتميز نظام أندرويد 12 بواجهة جديدة تمامًا، كما يأتي بتغيير كبير في شريط التنبيهات وأنماط التحكم، وربما يكون أبرز إضافة تهدف إلى إرضاء هواة الألعاب، حيث يأتي النظام الجديد بـ“وضع الألعاب“، والذي يتيح مجموعة من الميزات الجديدة.

وفقا لموقع ”أي تي هوم“، يمكن للمستخدمين تنشيط وضع الألعاب من خلال واجهة إعدادات أندرويد 12 من خلال الدخول إلى قائمة ”الإشعارات“ ثم ”عدم الإزعاج“، ومن خلال اختيار الجدولة Scheduals يختار المستخدم تنشيط ”وضع الألعاب“.

وبعد تنشيط الخاصية تظهر الميزات الجديدة لوضع اللعبة، حيث يمكن استعراض معدل الإطارات في الثانية FPS وتسجيل الشاشة ولقطات الشاشة وشاشات الألعاب الحية، التي تهدف إلى تحسين تجربة المستخدم أثناء اللعب.

وستشمل الخواص الجديدة إمكانية تسجيل الصوت الداخلي أو الخارجي أو دمج الإثنين.

ولمنافسة أبل، طرحت غوغل مزايا خاصة بالخصوصية في تحديث أندرويد 12، التي تشمل لوحة تحكم جديدة في الخصوصية، والمزيد من التحكم في مستشعرات الكاميرا والميكروفون، ومشاركة الموقع التقريبي، وصندوقا آمنا لمهام التعلم الآلي على الجهاز، وأدوات إدارة كلمات المرور الجديدة.

