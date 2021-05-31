أول شريحة حاسب محمول بسرعة 5.0 غيغاهرتز‎ من “إنتل”

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 31 مايو 2021 10:23 مساءً - منذ 20 دقيقة

ضمن المفاجئات التي كشفت عنها شركة ”إنتل“ الأمريكية في حدث في Computex 2021، شريحة حاسب محمول تتميز بسرعة تبلغ 5.0 غيغاهرتز، ضمن إعلانها عن شريحتين جديدتين من الجيل الحادي عشر من سلسلة Tiger Lake U.

وأعلنت ”إنتل“ عن معالج Core i7-1195G7 أعلى شريحة جديدة في مجموعة U-series و Core i5-1155G7، التي تأخذ تاج أقوى شريحة Core i5 من إنتل أيضًا.

وتعمل الرقائق الجديدة مثل رقاقات الجيل الحادي عشر من سلسلة U الأصلية في نطاق 12 واط إلى 28 واط، وكلا الرقائق الجديدة عبارة عن أربع نوى، وتتميز برسومات إنتل المتكاملة Iris Xe.

وتأتي Core i7-1195G7 مع 96 وحدة تنفيذ، بينما تحتوي Core i5-1155G7 على 80 وحدة تنفيذ.

وتتميز Core i7-1195G7 بسرعة أساسية تبلغ 2.9 جيجاهرتز، لكنها تصل إلى 5.0 جيجاهرتز بحد أقصى بسرعة أحادية النواة باستخدام تقنية Turbo Boost Max 3.0.

من ناحية أخرى، تتمتع Core i5-1155G7 بسرعة أساسية تبلغ 2.5 جيجاهرتز وسرعة معززة تبلغ 4.5 جيجاهرتز.

ويعد الوصول إلى 5 جيجاهرتز تطورًا حديثًا إلى حد ما لوحدات المعالجة المركزية للحاسب المحمول. ووصل أول معالج حاسب محمول من إنتل تجاوز علامة 5 جيجاهرتز في عام 2019.

إلى جانب المعالجات الجديدة، أعلنت إنتل أيضًا عن أحدث حلول مودم 5G لأجهزة الحاسب المحمولة.

وتتمثل أحدث الحلول ببطاقة M.2 جديدة يمكن لصانعي الأجهزة دمجها في التصميمات، التي تسمى Intel 5G Solution 5000.