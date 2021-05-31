تكنولوجيا: تسريبات تكشف عن Huawei Watch 3 وWatch 3 Pro بواجهة Harmony OS

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات المصورة عن تصميم الإصدارات المرتقبة من ساعات هواوي الذكية Huawei Watch 3 وWatch 3 Pro، والتي تظهر بواجهة Harmony OS.

تستعد شركة هواوي للإعلان الرسمي عن ساعات Huawei Watch 3 وWatch 3 Pro في حدث يعقد في 2 من شهر يونيو المقبل، ولقد كشفت أحدث التسريبات عن صور للإصدارات المرتقبة قبل الإعلان الرسمي.

رصدت التسريبات المصورة لساعات Huawei Watch 3 وWatch 3 Pro، عبر ITHome، حيث تظهر الساعات الذكية بتصميم دائري كما في الإصدار السابق Watch GT 2، كما تشير التسريبات إلى أن الساعات الذكية تأتي بشاشة AMOLED، كما يتضمن قرص الساعة مقبض في الجانب الأيمن العلوي، مع زر مسطح في الجزء السفلي.

وتؤكد الصور على تصميم جديد وعصري للساعات الذكية، لذا لا تأتي الساعات بإطار أو تصميم كبير، كما يأتي الإصدار الرئيسي Huawei Watch 3 بسوارة معصم من المطاط بنفس التصميم المميز لساعة Huawei Watch Fit الذكية، مع تصميم معدني لقرص الساعة باللون الأسود.

من جانب أخر تظهر ساعة Watch 3 Pro بإطار معدني، مع سوارة معصم بتصميم جلدي باللون البني، كما يأتي كلا الإصدارين بتصميم معدني لمشبك الساعة الذكية بنفس التصميم المميز لساعة Watch GT 2.

أيضاً تظهر الساعات الذكية بواجهة Harmony OS، حيث تتضمن الواجهة إختصارات للتطبيقات، مع تفاصيل الوقت والتاريخ.

كما تكشف الصور المسربة عن شاشة توضح الإشعارات، مع تفاصيل عن مستوى الأكسجين في الدم SpO2، إلا أن الصور لا تؤكد على التطبيقات المقدمة في الساعة الذكية، كما تأتي التطبيقات بنفس التجربة المميزة للإصدارات الحالية من الساعات الذكية.

يذكر أن هواوي تستعد لإطلاق ساعات Huawei Watch 3 وWatch 3 Pro خلال حدث يعقد في 2 من يونيو تعلن فيه العملاق الصيني عن إطلاق Harmony OS رسمياً للهواتف الذكية.

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