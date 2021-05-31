تكنولوجيا: تطبيق إنستجرام يُجري تغييرات بعد اتهامه بفرض رقابة على المحتوى المؤيد للقضية الفلسطينية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أجرى تطبيق انستجرام المملوك لشركة فيسبوك تغييرات على خوارزميته بعد أن اشتكى مجموعة من موظفيه من أن المحتوى المؤيد للفلسطينيين لم يكن مرئيًا للمستخدمين أثناء النزاع في غزة.

عادةً ما يظهر انستجرام المحتوى الأصلي في القصص قبل إعادة نشر المحتوى، لكنه سيبدأ الآن في إعطاء وزن متساوٍ لكليهما، وفقا لما أكدته الشركة لموقع The Verge يوم الأحد.

وكما ذكرت BuzzFeed News و Financial Times، وجه مجموعة من موظفي انستجرام العديد من المناشدات حول المحتوى الذي تم حظره من خلال الاعتدال الآلي على انستجرام، مثل المنشورات الخاصة بالمسجد الأقصى التي تمت إزالتها عن طريق الخطأ. ولم يعتقد الموظفون أن الرقابة كانت متعمدة، وفقًا لصحيفة Financial Times، لكن قال أحدهم إن “الاعتدال على نطاق واسع متحيز ضد أي مجموعات مهمشة”.

كما قال متحدث باسم فيسبوك في رسالة إلى The Verge: “إن التغيير ليس فقط استجابة للمخاوف بشأن المحتوى المؤيد للفلسطينيين، ولكن الشركة أدركت الطريقة التي يعمل بها التطبيق وهي تنشر المنشورات التي تعتقد أن مستخدميها يهتمون بها كثيرًا، مما أدى إلى اعتقاد الأشخاص بأنه التطبيق يقمع وجهات نظر أو مواضيع معينة”.

وأضاف: “نريد أن نكون واضحين، ليس الحال كما يعتقد البعض، فإن ذلك ينطبق على أي مشاركة تتم إعادة مشاركتها في القصص، بغض النظر عن موضوعها.”

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