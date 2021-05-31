تكنولوجيا: Fitbit قد تضيف ميزة تعقب الشخير إلى أجهزتها

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - وفقًا لتقرير 9to5Google، سوف تضيف شركة Fitbit ميزة لتعقب الشخير والضوضاء أثناء النوم إلى أجهزتها، إذ ستسمح الميزة لميكروفون Fitbit (في الأجهزة التي تحتوي على ميكروفون) بالاستماع إلى “الضوضاء المحيطة بما في ذلك الشخير المحتمل” بعد ان يغفو المستخدم.

وأضاف التقرير ان الميزة ستستنزف بطارية الجهاز، بالنظر إلى أن جهاز تعقب النوم يراقب الضوضاء طوال الليل.

تسمى هذه الميزة Snore & Noise Detect، وهي تقوم بتعقب الضوضاء بما في ذلك الشخير الصادر منك أو من شخص بجوارك من خلال تحليل مستوى الضوضاء، ومن ثم تحاول العثور على أصوات خاصة بالشخير.

وعندما يكتشف جهاز Fitbit ضوضاء أعلى من مستوى الضوضاء الأساسي، يحاول تحديد ما إذا كان هذا صوت الشخير أو أي شيء آخر.

ومع ذلك، فإن متعقب الشخير لا يستطيع تمييز من يشخر سواء كان مرتدي الجهاز أو أي شخص آخر في غرفة النوم. وتنصح ملاحظات الإصدار المستخدمين بعدم تشغيل أي ضوضاء بيضاء أو الأصوات المحيطة الأخرى في غرفة النوم التي يمكن أن تتداخل مع اكتشاف الشخير.

كما انها تنصح أيضًا المستخدمين بشحن جهاز Fitbit بنسبة 40% على الأقل قبل الذهاب إلى النوم بالنظر إلى ان هذه الميزة تتطلب شحنًا متكررًا.

وحتى الآن، لم تشير الملاحظات إلى ما يفترض أن يفعله المستخدمون بهذه المعلومات حول الشخير.

وعلاوةً على ذلك، تقدم Fitbit أيضًا Your Sleep Animals كجزء من ميزة قادمة منفصلة، ومن الواضح أن هذه الميزة لا تزال في مراحل تطوير مبكرة جدًا بالمقارنة مع متعقب الشخير.

ويبدو أن كل نمط مختلف من النوم يرتبط بحيوان ما، ولكن ليس من الواضح ما يفعله المستخدمون بهذه المعلومات.

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