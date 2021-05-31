تكنولوجيا: تحديث OnePlus 9 و 9 Pro 9R يعمل على تحسين الكاميرا وعمر البطارية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - على الرغم من ان كاميرات OnePlus 9 و 9 Pro جيدة، إلا ان هناك بعض المشكلات التي واجهها المستخدمون. لهذا تم إطلاق تحديث جديد والذي يهدف إلى معالجة بعض المشكلات التي واجهها المستخدمون مع أداء الكاميرا.

وحسبما ورد بسجل التغيير، فإنه تم تحسين خوارزمية تقليل الضوضاء وتأثير الحدة إلى جانب التركيز والسطوع للمشاهد الداخلية، كما قد تم أيضًا تعديل دقة توازن اللون الأبيض.

وبالإضافة إلى إصلاحات الكاميرا، يعزز هذا التحديث أداء الشبكة والبطارية. تتوفر أيضًا تجربة الشحن وتحسينات استقرار النظام ولكن لم يتم تقديم الكثير من التفاصيل حول هذين الأمرين.

يتم الآن توزيع إصدار OxygenOS 11.2.6.6 الجديد في الهند وسيصل إلى أسواق أوروبا وأمريكا الشمالية قريبًا جدًا.

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