تكنولوجيا: موتورولا تستعد لإطلاق هاتف بتصميم قوي وقدرة بطارية 5000 mAh

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف تقرير جديد عن خطط موتورولا للإعلان قريباً عن هاتف Rugged، على أن يتميز الهاتف بقدرة بطارية 5000 mAh ومعالج Snapdragon 662.

كانت التسريبات السابقة قد أشارت إلى تطوير موتورولا هاتف يتميز بتصميم Rugged، على أن يتم تصنيع الهاتف عبر مجموعة Bullitt لذا لن تشارك لينوفو في تصنيع الهاتف.

ومن جديد جاء تقرير اليوم ليؤكد إستمرار موتورولا في تطوير الهاتف، أيضاً كشفت التسريبات عن بعض من مواصفات هذا الإصدار الذي يأتي بقدرة بطارية 5000 mAh ومعالج Snapdragon 662.

ولقد أكد تقرير DealNTech على أن Bullitt Group تستعد لإنتاج سلسلة من الهواتف الذكية المميزة بتصميم Rugged خلال الفترة القادمة.

كما يأتي هاتف موتورولا بتقنية الشحن السريع بقدرة 20W، كما يدعم الهاتف رقاقة Snapdragon 662 المميزة بدقة تصنيع 11 نانومتر، وكرت شاشة Adreno 610.

من جانب أخر يأتي هذا الإصدار بعلامة موتورولا التجارية، إلا أن التسريبات لم تقدم تفاصيل أكثر حول مواصفات الهاتف أو موعد الإعلان الرسمي لذا نترقت مزيد من التفاصيل حول الهاتف خلال الفترة القادمة.

المصدر

اعلان





