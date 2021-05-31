تكنولوجيا: شركة LG تتوقف عن صناعة الهواتف وتحول المصنع إلى مصنع أجهزة منزلية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت شركة LG رسميًا خروجها من قطاع الهاتف المحمول في أوائل شهر أبريل، ولكنها كانت بحاجة إلى بعض الوقت لإنهاء عملياتها. والآن، وفقًا للتقارير الصادرة من كوريا، فإن اليوم هو آخر يوم لإنتاج هواتف LG والأجهزة اللوحية.

ستستمر الشركة في دعم الأجهزة الحالية لبعض الوقت في المستقبل، كما ستحصل الإصدارات المتميزة على ثلاث سنوات من دعم البرامج. وستحصل بعض الإصدارات (بما في ذلك هواتف مجموعة Q) على نظام Android 12، ومن المتوقع أن تصل أحدث الإصدارات المتميزة إلى Android 13. وسيتمكن المستخدمون من تلقي خدمات ما بعد البيع لمدة 4 سنوات من تاريخ تصنيع الجهاز.

وسيتحول مصنع LG Electronics المخصص لصنع الهواتف الذكية في فيتنام إلى تصنيع الأجهزة المنزلية. وقامت LG بالفعل بتحويل بعض قدرتها الإنتاجية إلى الأجهزة المنزلية كطريقة للحفاظ على وظائف عمال مصانع الهواتف الذكية، وسيتم إعادة تعيين العمال المتبقين من خطوط الهاتف بحلول نهاية يوليو.

جدير بالذكر انه تم إنشاء المصنع في هايفونغ عام 2015 لتصنيع أجهزة التلفاز والهواتف المحمولة والأجهزة بشكل عام. وتقوم الشركتان الشقيقتان LG Innotek و LG Display بإنتاج وحدات للكاميرا والشاشات هناك.

وكان من المفترض أن تبيع LG عددًا محدودًا من هواتف LG Velvet 2 Pro القابلة للطي (حوالي 3000 وحدة) للموظفين، ومع ذلك، لم يتم ذلك كما هو مخطط له.

المصدر

اعلان





