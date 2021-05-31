تكنولوجيا: Meizu تعلن عن إصدارها الأول من الساعات الذكية بسعر 235 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Meizu اليوم في السوق الصيني عن أول إصدار للشركة من الساعات الذكية Meizu Watch التي تنطلق بحجم شاشة 1.78 إنش، ومعالج Snapdragon Wear 4100، ودعم الإتصال بشبكات 4G، وسعر 235 دولار.

تتميز Meizu Watch بشاشة AMOLED بحجم 1.78 إنش، وزجاح منحني Gorilla Glass لحماية الشاشة، كما تدعم الشاشة أكثر من 100 وجه للساعة الذكية.

كما يدعم الساعة الذكية معالج كوالكوم Snapdragon Wear 4100، وذاكرة عشوائية 1 جيجا بايت رام، مع واجهة Flyme التي ترتكز على نظام تشغيل الأندوريد، كما تضم الساعة الذكية شريحة eSIM لدعم الإتصال بشبكات 4G وإجراء المكالمات الصوتية.

أيضاً تتضمن ساعة Meizu عدد 13 من الأنماط الرياضية، كما تدعم رصد معدل ضربات القلب، وقياس مستوى الأكسجين في الدم، وتتبع حالة المستخدم أثناء النوم، وأيضاً مستوى ضغط الدم، أيضاً تضم الساعة الذكية GPS.

كما تؤكد الشركة على أن الساعة الذكية تتوافق مع نظامي Android و HarmonyOS، أيضاً من المقرر أن تدعم عمر شحن يصل إلى 33 ساعة، كما تدعم الشحن بشكل كامل خلال 45 دقيقة، وتتوفر الساعة الذكية بألوان الأزرق والأسود بإطار من الألومنيوم، وسوارة معصم من المطاط، كما تتوفر في السوق الصيني بسعر 235 دولار.

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