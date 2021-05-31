تكنولوجيا: الإعلان الرسمي عن هاتف Realme X7 Max 5G وجهاز Realme Smart TV 4K

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Realme في الحدث الذي انطلق اليوم عن هاتف Realme X7 Max 5G وجهاز Realme Smart TV 4K.

هاتف Realme X7 Max 5G

يتميز هاتف Realme X7 Max 5G بحجم شاشة 6.43 إنش تدعم معدل تحديث 120Hz، كما تتضمن ثقب للكاميرة الأمامية في الجانب الأيسر بدقة 16 ميجا بيكسل، كما يدعم الشاشة طبقة حماية من زجاج Dragontrail، وتأتي تقنية إستشعار البصمة مدمجة في الشاشة.

كما تقدم Realme هذا الإصدار بمكبرات Dolby Atmos ستريو، مع مدخل للسماعات، أيضاً يأتي الهاتف بمستشعر رئيسي IMX 682 من سوني في الكاميرة الخلفية بدقة 64 ميجا بيكسل، مع مستشعر 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، ومستشعر macro بدقة 2 ميجا بيكسل.

أيضاً يدعم هاتف Realme X7 Max 5G رقاقة معالج Dimensity 1200، كما يتوفر بإختيارين في الذاكرة العشوائية بين 8 أو 12 جيجا بايت رام، وسعة تخزين بين 128 أو 256 جيجا بايت في سعة UFS 3.1.

كما ينطلق الهاتف بواجهة Realme UI 2.0 ونظام تشغيل Android 11، ويدعم الهاتف بطارية بقدرة 4500 mAh مع تقنية الشحن السريع بقدرة 50W.

ويتوفر هاتف Realme X7 Max 5G بألوان الأسود، والفضي ولون متدرج، وسعر يبدأ من 372 دولار، على أن يتوفر في السوق الهندي بدءاً من 4 من يونيو.

جهاز Realme Smart TV 4K

قدمت Realme خلال الحدث اليوم جهاز Realme Smart TV 4K الذي يأتي باثنان من الأحجام 43 و50 إنش، وتقنية HDR 10، ويدعم Dolby Vision، كما تدعم الشاشة تغطية لونية بنسبة 83% من ألوان NTSC، وتأتي الأجهزة بتقنية الشركة في محرك Chroma لتعزيز الصورة.

كما تتميز الأجهزة بمعالج MediaTek رباعي الأنوية، وذاكرة عشوائية 2 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 16 جيجا بايت، أيضاً ينطلق الجهاز بنظام تشغيل Android TV 10.

وتتضمن منافذ Realme Smart TV 4K عدد 3 من منافذ HDMI، و2 من منافذ USB، ومنفذ Ethernet، وSPDIF، ومنفذ DVB-T2، كما تتضمن الأجهزة 2 من المكبرات الصوتية بقدرة 12W، وtweeter، وتقنية Dolby Atmos لدعم صوت محيطي متعدد الإتجاهات.

ويبدأ سعر Realme Smart TV 4K من 385 دولار للجهاز المميز بحجم شاشة 43 إنش، و550 دولار للإصدار المميز بحجم شاشة 50 إنش، ويتوفر في السوق الهندي بدءاً من 4 من يونيو.

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