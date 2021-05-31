تكنولوجيا: شاومي تستعرض شاحن 200W لشحن فائق السرعة خلال 8 دقائق فقط

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت العملاق الصيني شاومي عرض حي لتقنية الشركة الجديدة في الشحن السريع الذي يأتي بقدرة 200W ويدعم شحن من صفر إلى 100% خلال 8 دقائق فقط، أيضاً كشفت العملاق الصيني عن شاحن لاسلكي بقدرة 120W تحقق من خلاله شاومي رقم قياسي جديد في تقنية الشحن اللاسلكي.

تؤكد شاومي على أن تقنية الشحن السريع الجديدة المميزة بقدرة 200W تدعم شحن الأجهزة في نصف الوقت الذي تميزت به تقنية الشحن المميزة بقدرة 100W التي أطلقت في 2019.

وتعد تقنية HyperCharge هي أسرع تقنية شحن للهواتف الذكية حتى الآن، ولقد إستعرضت شاومي التقنية في مقطع فيديو يكشف عن شحن فائق السرعة لبطارية بقدرة 4000 mAh حيث إستغرق شحن 10% من البطارية 44 ثانية فقط، بينما تم شحن نسبة 50 خلال 3 دقائق، و100% خلال 8 دقائق.

أيضاً قدمت شاومي تقنية الشحن اللاسلكي الجديدة المميزة بقدرة 120W، والتي تأتي بعد المعايير السابقة من الشركة للشحن اللاسلكي التي قدمت من شاومي العام الماضي بقدرة 80W.

ويمكن لتقنية الشحن اللاسلكي السريع الجديد أن تدعم شحن بطارية بقدرة 4000 mAh بنسبة 100% خلال 15 دقيقة فقط، أي أسرع من التقنية السابقة التي دعمت شحن البطارية بشكل كامل خلال 19 دقيقة.

ولقد إستعرضت شاومي تقنية الشحن اللاسلكي السريع في وحدة هاتف Mi 10 Pro مع بطارية بقدرة 4000 mAh حيث تم شحن نسبة 10% خلال دقيقة واحدة، و50% خلال 8 دقائق والشحن الكامل خلال 15 دقيقة.

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