بالصور… اليكم كيفية تحرير النصوص قبل ارسالها في واتساب!

بغداد - ياسين صفوان - يتميز تطبيق الدردشة واتساب بقدرته على مواكبة التطورات والتماشي مع التحديثات التي تناسب جميع المستخدمين. ومن بين هذه الميزات، يسمح واتساب للمستخدمين بتحرير النصوص قبل إرسالها للآخرين، بحيث بالإمكان الكتابة بخط عريض أو مائل أو بمنتصفه سطر، وذلك بمجرد كتابة رموز بسيطة للكلمات المطلوب تعديلها.

للكتابة بخط عريض أو غامق (Bold)



لجعل النص غامقًا، تحتاج إلى وضع علامة النجمة (*) على جانبي النص من دون ترك فراغ بين الرمز والكلمة. على سبيل المثال ، *مرحبا*، وبذلك ستحصل على النص بخط غامق (مرحبا).

بمجرد إدخال علامة النجمة في نهاية النص الذي تريد جعله غامقًا، سيقوم تطبيق واتساب تلقائيًا بتنسيق النص المحدد.

لكتابة نص مائل (Italic)



لجعل رسالتك مائلة على تطبيق واتساب، ضع شرطة سفلية (_) على جانبي النص قبل ارساله. على سبيل المثال: _مرحبا_، وستحصل على الكلمة مائلة (مرحبا).

لكتابة نص يتوسطه خط (Strikethrough )

كل ما عليك فعله هو ضع علامة تيلدا (~) في بداية ونهاية النص او الرسالة. مثلا: ~مرحبا~، فتظهر على الشكل التالي: مرحبا.

لكتابة نص أحادي أو (????????????????????????????????????)

هذه الطريقة تظهر الكلمات منفصلة عن بعضها وبخط مختلف عن الرسائل العادية داخل واتساب. وللكتابة بهذا الخط، عليك وضع ثلاثة علامات خلفية ("`) في بداية ونهاية النص أو الرسالة. مثلا: "`WhatsApp "`، ستظهر بهذا الشكل: ????????????????????????????????.

وثمة طريقة أخرى بدلا من ادخال الرموز، يمكنك أيضًا النقر مع الاستمرار فوق النص الذي تقوم بإدخاله في حقل الرسالة، والذي تريد كتابته بطريقة مختلفة. على الهواتف الذكية التي تعمل بنظام Android ، انقر مع الاستمرار فوق النص ، ثم اختر غامق أو مائل أو المزيد. انقر على "المزيد" لاختيار خط يتوسطه خط أو مسافة أحادية.

على iPhone ، انقر فوق النص> تحديد أو تحديد الكل> B_I_U. ثم اختر Bold أو Italic أو Strikethrough أو Monospace.