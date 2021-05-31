شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هواوي تطلق الساعة الرياضية الأنيقة HUAWEI WATCH FIT ELEGANT بخاصية قياس مستويات تشبع الأكسجين في الدم (SpO2) وبطارية تدوم 10 أيام بدءاً من 31 مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد النجاح المبهر لإصدارها الأول في سلسلة الساعات الرياضية الذكية WATCH FIT، أعلنت مجموعة هواوي لأجهزة المستهلك عن إطلاق حملة الإصدار الجديد في ساعة HUAWEI WATCH FIT ELEGANT، والتي تأتي بهيكل من الفولاذ المقاوم للصدأ مع سطح زجاجي مصقول وحزام من المطاط الفاخر، مما يتناسب مع حياة المستخدمين العصرية.

وتقدم ساعة HUAWEI WATCH FIT ELEGANT المميزات التي نالت إعجاب المستخدمين في النسخة الأولى، والتي تتضمن ميزة مراقبة تشبع الأكسجين في الدم SpO2 طوال اليوم، وعمر بطارية تصل إلى 10 أيام، لتعزيز تجربة المراقبة الصحية، علاوة على ذلك، يمكن للمستخدمين تغيير وجه ساعتهم بنقرة بسيطة عبر هواتفهم الذكية. ويمكن للمستخدمين حجز الساعة الرياضية الذكية والحصول على سوار إضافي للساعة كهدية، بداية من 31 مايو وحتى 6 يونيو بسعر 2,399 عبر متجر هواوي الرسمي والموزعين المعتمدين في مصر.

وتركز ساعة HUAWEI WATCH FIT ELEGANT على توفير المستخدمين بفرصة تحديد أسلوبهم الخاص، حيث يأتي تصميم تصميم الحزام الناعم الفلوري المتين لساعة HUAWEI WATCH FIT ELEGANT بشكل هندسي يتميز بالراحة بفضل هيكلها المضغوط مما يجعلها ساعة ذكية خفيفة ومناسبة للاستخدام اليومي.

وتقوم HUAWEI WATCH FIT ELEGANT بتمكين المستخدمين من متابعة حالاتهم الصحية كساعة رياضية ذكية، حيث توفر مراقبة مستمرة لنسبة تشبع الأكسجين في الدم SpO2 طوال اليوم، وأيضًا التحقق من التغييرات في مؤشرات الصحة على مدار اليوم باستخدام تطبيق HUAWEI Health بطريقة ميسرة لمساعدتهم في الحفاظ على صحتهم دائماُ.

علاوة على جميع الميزات الجديدة والذكية، تستمر ساعةHUAWEI WATCH FIT ELEGANT في توفير عمر بطارية يصل إلى 10 أيام حتى مع تشغيل متابعة معدل ضربات القلب والنوم. وتدعم الساعة الجديدة تقنية الشحن السريع من هواوي فيمكن لشحنة واحدة لمدة خمسة دقائق أن تحافظ على الساعة الذكية ليوم كامل من الاستخدام.

وتستمر ساعة HUAWEI WATCH FIT ELEGANT في تقديم ميزات اللياقة البدنية التفاعلية الجذابة، التي تعد أحد أهم الميزات لسلسلة ساعات HUAWEI WATCH FIT، فبجانب 96 وضعًا للتمرين، تم إضافة 12 فصلًا للياقة البدنية السهلة، بما في ذلك حرق الدهون وتخفيف التوتر في الكتفين والرقبة حيث يمكن للمستخدمين ببساطة بدء دورة تدريبية في المنزل أو في المكتب، مما يحافظ علي معدلات النشاط والحرق.

كما تتميز ساعة HUAWEI WATCH FIT ELEGANT أيضًا بوجود 13 دورة للعدائين من جميع القدرات. أثناء الجري، تقوم الساعة الذكية بتحليل عدد الخطوات بمساعدة نظام تحديد المواقع العالمي GPS وأجهزة الاستشعار المتعددة. وتوفر تقنية هواوي الذكية للمستخدمين إرشادات ونصائح تدريبية لزيادة كفاءة التدريب وتجنب الإصابة.

اخيراً، تقدم ساعة HUAWEI WATCH FIT ELEGANT الجديدة تجربة ساعة ذكية مميزة من خلال تصميمها ووظائفها بالنسبة للمستخدمين الذين يحتاجون إلى إدارة وقتهم ونشاطتهم ومراقبة التمارين الرياضية عبر ساعة ذكية ذات تصميم متميز، فإن إصدار ساعة HUAWEI WATCH FIT ELEGANT تعد هي الخيار الأمثل لتجربة فريدة وسهلة تناسب الذوق العصري. ويمكن للمستخدمين حجز الساعة الرياضية الذكية والحصول على سوار إضافي للساعة كهدية، بداية من 31 مايو وحتى 6 يونيو بسعر 2,399 عبر متجر هواوي الرسمي والموزعين المعتمدين في مصر.