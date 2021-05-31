شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إنستجرام يجرى تغييرات على خوارزميته بعد اتهامه بفرض رقابة على المحتوى المؤيد للفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى موقع Instagram المملوك لفيسبوك تغييرات على خوارزميته بعد أن اشتكى مجموعة من موظفيه من أن المحتوى المؤيد للفلسطينيين لم يكن مرئيًا للمستخدمين أثناء النزاع في غزة، عادةً ما يظهر Instagram المحتوى الأصلي في قصصه قبل إعادة نشر المحتوى، لكنه سيبدأ الآن في إعطاء وزن متساوٍ لكليهما، وفقا لما نقله موقع the verege عن الشركة.

كما ذكرت BuzzFeed News و Financial Times، وجهت مجموعة موظفي Instagram العديد من المناشدات حول المحتوى الذي تم حظره من خلال الاعتدال الآلي في Instagram ، مثل المنشورات حول مسجد العسقة التي تمت إزالتها عن طريق الخطأ، لم يعتقد الموظفون أن الرقابة كانت متعمدة، وفقًا لصحيفة فاينانشيال تايمز، لكن أحدهم قال إن "الاعتدال على نطاق واسع متحيز ضد أي مجموعات مهمشة".

ونقل موقع the verege عن متحدث باسم Facebook قوله، إن التغيير ليس فقط استجابة للمخاوف بشأن المحتوى المؤيد للفلسطينيين، ولكن الشركة أدركت الطريقة التي يعمل بها التطبيق - وهي تنشر المنشورات التي تعتقد أن مستخدميها يهتمون بها كثيرًا - يقودها الأشخاص للاعتقاد بأنه كان يقمع وجهات نظر أو مواضيع معينة.

قال المتحدث: "نريد أن نكون واضحين حقًا - هذا ليس هو الحال"، "ينطبق هذا على أي مشاركة تتم إعادة مشاركتها في القصص، بغض النظر عن موضوعها."

وتعرض Twitter وFacebook وInstagram لانتقادات خلال الأسابيع العديدة الماضية حول كيفية ظهورهم - أو عدم ظهورهم - لمحتوى حول الصراع بين إسرائيل وفلسطين، في وقت سابق من هذا الشهر، قام موقع Twitter بتقييد حساب كاتب فلسطيني، والذي قال لاحقًا إنه حدث "عن طريق الخطأ".

وانتهى الأمر بالاعتذار على Instagram بعد أن عجز العديد من الحسابات عن نشر محتوى متعلق بفلسطين لعدة ساعات في 6 مايو، وهي الخطوة التي غردها رئيس Instagram Adam Mosseri كانت بسبب "خطأ تقني".

يقول Instagram إنه سمع مرارًا وتكرارًا من المستخدمين الذين يقولون إنهم يهتمون بالقصص الأصلية من الأصدقاء المقربين أكثر من اهتمامهم برؤية الأشخاص الذين يعيدون مشاركة صور ومشاركات الآخرين.

وقال المتحدث إن هذا هو سبب إعطاء الأولوية للقصص الأصلية، قال المتحدث: "لكن كانت هناك زيادة - ليس فقط الآن ولكن في الماضي أيضًا - في عدد الأشخاص الذين يعيدون نشر المشاركات، وشهدنا تأثيرًا أكبر مما كان متوقعًا على مدى وصول هذه المنشورات"، "القصص التي تعيد نشر مشاركات الخلاصة لا تحصل على مدى الوصول الذي يتوقعه الناس، وهذه ليست تجربة جيدة."

وأضاف المتحدث أن Instagram لا يزال يعتقد أن المستخدمين يرغبون في رؤية المزيد من القصص الأصلية، لذلك يبحث في كيفية تركيز القصص على المحتوى الأصلي من خلال أدوات جديدة.