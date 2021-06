شاومي تعرض شواحنها الفائقة السرعة

دبي - يزن راشد - Charge up to 100% in just 8 minutes using wired charging and 15 minutes wirelessly! #XiaomiHyperCharge



Too good to be true? Check out the timer yourself! #InnovationForEveryone pic.twitter.com/muBTPkRchl — Xiaomi (@Xiaomi) May 31, 2021 شركة شاومي أحدث تقنيات الشحن السريع، وبالتالي تطالب بالأرقام القياسية العالمية الجديدة لكل من سرعات الشحن السلكية واللاسلكية.

واستخدمت شاومي في العرض هاتف Mi 11 Pro معدل ببطارية بسعة 4000 ميلي أمبير.

وتقول شاومي: إنها قادرة على شحن الهاتف بالكامل في 8 دقائق عبر نظام HyperCharge السلكي بقدرة 200 واط. أو في 15 دقيقة مع الشحن اللاسلكي بقدرة 120 واط.

وعرضت الشركة تقنيتها الجديدة في مقطع فيديو. ويوضح الفيديو أن الشاحن السلكي الجديد يمكنه ملء 50 في المئة من البطارية في 3 دقائق فقط. ويمكن للشاحن اللاسلكي تحقيق الأرقام نفسها في 7 دقائق.

وكلاهما حاليًا عبارة عن شواحن لمرحلة المفهوم، ولكن بالنظر إلى مدى تقدم تكنولوجيا الشحن في الصناعة، فلن يكون من المفاجئ رؤيتهما في المنتجات الاستهلاكية قريبًا.

الشحن السريع:

تعد سرعات الشحن ساحة معركة بين شركات الهواتف الذكية الصينية. وغالبًا ما تطلق هذه الشركات عروضًا للاختراقات التي قد تظهر أو لا تظهر في المنتجات النهائية.

وقبل عامين، على سبيل المثال، أعلنت شاومي عن نظام 100 واط يمكنه شحن بطارية بسعة 4000 ميلي أمبير في 17 دقيقة.

بينما امتلأ هاتف Mi 10 Ultra في العام الماضي خلال 23 دقيقة بقدرة شحن 120 واط – على الرغم من أنه يحتوي على بطارية أكبر بسعة 4500 ميلي أمبير.

وتعتبر شركة اوبو Oppo رائدة أخرى في هذا المجال، حيث تشكل تقنية VOOC الخاصة بها أساس أنظمة الشحن السريع Dash و Warp من شركة ون بلس OnePlus.

إقرأ أيضاً: USB-C على وشك الانتقال من 100 واط إلى 240 واط

وفي العام الماضي، أظهرت نظامًا بقوة 125 واط قادر على شحن بطارية بسعة 4000 ميلي أمبير في 20 دقيقة.

على الرغم من أن ذلك كان بعد أكثر من عام من إعلان شاومي الذي يُفترض أنه أسرع شاحن بقدرة 100 واط، وشحن Find X3 Pro الرائد الحالي بقدرة 65 واط.

وعادةً ما تكون الاختراقات في هذا المجال موضع ترحيب من الجميع، وفكرة القدرة على شحن الهاتف بالكامل في ثماني دقائق هي بالتأكيد جذابة.

إقرأ أيضاً: 4 خطوات تساعدك على تسريع ويندوز 10

ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن أنظمة الشحن السريع هذه تتطلب دائمًا أجهزة شحن وكابلات ذات ملكية تجارية. لذلك يتم استخدامها في الغالب في المنزل بدلاً من حالات الطوارئ حيث قد تكون مفيدة للغاية.

وتظل قدرة أي هاتف معين على الاستمرار في العمل طوال اليوم باستخدام بطاريته هي العامل الأكثر أهمية لفترة من الوقت.