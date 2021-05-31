شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطبيق Google Messages يحصل قريبا على ميزة موجودة بـiMessage والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على مر السنين، قدمت جوجل بعض الميزات المثيرة للاهتمام فى تطبيق المراسلة الافتراضى - Google Messages، وتمامًا مثل أبل iMessage، يطبق تطبيق الرسائل بروتوكول الرسائل القصيرة القديم تحت نظام أساسى جديد قائم على الإنترنت يسمى RCS (Rich Communication Services).

ومن أجل زيادة تحسين تجربة المستخدم، تعمل جوجل على ميزة جديدة لتطبيق المراسلة الخاص بها، حيث تعمل الشركة على إضافة ميزة الدردشات المثبتة إلى التطبيق، حيث أن الميزة موجودة بالفعل فى Apple iMessage و WhatsApp.

ووفقًا للرمز الذى رصده مطورو XDA، تعمل جوجل على القدرة التى ستمكن المستخدمين من تثبيت الدردشات فى الجزء العلوى من التطبيق، حيث عثر مطورو XDA على الكود فى الإصدار الأخير 8.1.050 من Google Messages APK، وهذا هو الإصدار الثابت من التطبيق الذى يعمل حاليًا على أجهزة أندرويد المحدثة.

ويذكر التقرير أن رمز التطبيق يشير إلى الإجراء "تثبيت فى الأعلى" و"إزالة التثبيت من أعلى"، ومن المتوقع أن تسمح الميزة بتثبيت ثلاث محادثات فى وقت واحد، فيما يتيح لك واتس آب أيضًا تثبيت ثلاث محادثات، وعلاوة على ذلك، يسمح كل من iMessages و WhatsApp للمستخدمين بتثبيت الدردشات فى الأعلى.

وبصرف النظر عن هذا، كشف مطورو XDA أيضًا أن جوجل تعمل أيضًا على ميزة أخرى ستمكن المستخدمين من تمييز الرسالة بنجمة، ومرة أخرى، هذه هى نفس الميزة التى يقدمها واتس آب، حيث تساعد هذه الميزة فى تتبع الرسائل المهمة التى يمكن الوصول إليها ضمن قسم منفصل.