تكنولوجيا: موقع أمريكى: عمالقة التكنولوجيا يمتثلون للقواعد الرقمية الجديدة للحكومة الهندية

القاهرة - سامية سيد - بدأ عمالقة التكنولوجيا مثل "جوجل" و"فيس بوك" فى الامتثال للقواعد الرقمية الجديدة التى قدمتها الحكومة الهندية.

وذكر تقرير نشره موقع "لايف منت" التقنى أن الشركتين التقنيتين تعملان على تحديث مواقعهما على الويب لتعكس الالتزام بقواعد وسائل التواصل الاجتماعي الجديدة التى دخلت حيز التنفيذ في 26 مايو.

واستشهد التقرير بمصادر حكومية تقول إن شركات التواصل الاجتماعى الكبيرة مثل "جوجل" و"فيس بوك" و"واتساب" شاركت تفاصيل مع وزارة تكنولوجيا المعلومات وفقًا لمتطلبات القواعد الرقمية الجديدة، لكن تويتر لا يزال لا يتبع المعايير.

وفقًا لأحدث القواعد الرقمية، ستحتاج الشركات التي لديها أكثر من 50 مستخدمًا إلى تعيين مسؤول شكاوى ومسؤول امتثال رئيسي، ويجب أن يكون هؤلاء الأفراد مقيمين فى الهند.