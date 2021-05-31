تكنولوجيا: صور لهاتف Galaxy A03s القادم من سامسونج بكاميرة ثلاثية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصد إصدار سامسونج الجديد من الهواتف منخفضة التكلفة Galaxy A03s في صور ثلاثية الأبعاد توضح بعض من تفاصيل الهاتف الذي يأتي بإعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية مع شاشة بحجم 6.5 إنش.

تستعد العملاق الكوري لإطلاق إصدار جديد من هواتفها منخفضة التكلفة بعنوان Galaxy A03s، ولقد نشرت صفحة OnLeaks صور ثلاثية الأبعاد تقدم فكرة عن التصميم الذي ينطلق به هذا الإصدار قريباً.

تؤكد الصور ثلاثية الأبعاد على أن الهاتف يأتي بشاشة Infinity-V كما في الإصدار السابق، كما تتميز بحجم 6.5 إنش، وهي شاشة LCD بجودة عرض HD Plus.

كما يظهر زر إستشعار البصمة في الإطار الجانبي لهاتف Galaxy A03s، أيضاً يضم الهاتف إعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية والتي تتضمن مستشعر رئيسي بدقة 13 ميجا بيكسل، مع اثنان من المستشعرات بدقة 2 ميجا بيكسل.

أيضاً يضم الهاتف مكبرات grill في الجزء السفلي، مع مدخل 3.5مم للسماعات، ومنفذ USB C للشحن كبديل لمنفذ micro USB في الإصدار السابق.

وتشير التوقعات إلى أن هاتف Galaxy A03s يتميز بقياسات 166.6 في 75.9 في 9.1 إلى 9.5مم، إلا أن التسريبات لم توضح تفاصيل المعالج، وسعة البطارية أو الذاكرة العشوائية في هذا الإصدار، لذا نترقب تفاصيل جديدة عن الهاتف خلال الفترة القادمة.

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