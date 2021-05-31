شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جميع موديلات أيفون 13 ستمتلك كاميرات مزودة بتقنية DSLR والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت تسريبات حديثة، أن تشكيلة أيفون القادمة من أبل والتى ستحمل اسم أيفون 13 ستصل في سبتمبر، ووفقًا لآخر تقرير صادر عن DigiTimes ، ستأتي جميع طرازات سلسلة أيفون 13 مزودة بتثبيت بصري للصورة بتحويل المستشعر DSLR، ففي التشكيلة الحالية، تقتصر هذه الميزة على أجهزة أيفون الراقية والأغلى - أيفون 12 Pro Max.

وتعمل هذه التقنية بشكل أساسي على تثبيت مستشعر الكاميرا بدلاً من العدسة لتحسين استقرار الصورة وتحسين جودة الصورة، فيما يوضح موقع أبل على الويب: "حتى الآن، كان تثبيت تحويل المستشعر متاحًا فقط على كاميرات DSLR"، فيما تعد "هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تكييفها مع أيفون، فسواء كنت تقوم بتصوير فيديو لأطفالك وأنت تطاردهم في الحديقة أو تمسك أيفون من النافذة على طريق وعر، ستحصل على ثبات أكثر دقة من أي وقت مضى. "

وأكدت DigiTimes أن جميع طرز أيفون 13 ستأتي مع "استقرار تحويل المستشعر"، حيث قالت إن شحنات محرك الملف الصوتي (VCM) من المتوقع أن تتفوق شحنات أيفون على نفس الشيء بالنسبة لهواتف Android في عام 2021.