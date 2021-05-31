شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تكشف عن أدوات جديدة عبر البحث والتسوق والصور والخرائط ويوتيوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة جوجل العملاقة للبحث على الإنترنت عن أدوات جديدة للعلامات التجارية لإنشاء مساحة رقمية لها، مما يسهل اكتشافها عبر منصات جوجل بما في ذلك البحث والتسوق والصور والخرائط ويوتيوب، وفي منشور مدونة، كشفت الشركة عن مجموعة من الميزات الجديدة التي سيتم طرحها عبر هذه الأنظمة الأساسية.

وستسمح الشركة قريبًا للشركات برعاية كيفية ظهور علامتها التجارية على جوجل مجانًا، ويمكن القيام بذلك، وفقًا للشركة، "من خلال مقاطع الفيديو وصور نمط الحياة الغنية وتنسيقات القصص التفاعلية"، وستسمح جوجل قريبًا أيضًا للمتسوقين عبر الإنترنت بتصور كيف ستبدو الملابس عليهم من خلال تجربة ملابس الواقع المعزز.

أما الشيء الآخر الذي أعلنت جوجل أنه ستضيفه قريبًا هو برنامج ولاء التجار، ومن خلال هذا، قالت جوجل إنها ستسمح للعملاء بالوصول إلى أسعار وفوائد الولاء الخاصة - بما في ذلك الشحن المجاني، وعندما يتعلق الأمر بالبحث، قالت جوجل إنها ستسهل على المتسوقين اكتشاف ترويج العلامات التجارية من خلال إطلاق صفحة نتائج الصفقات على البحث وعلامة التبويب Shopping.

كذلك فهناك ميزة أخرى تختبرها جوجل على علامتي التبويب "بحث" و "Shopping" وهي أنها ستسمح للعملاء باكتشاف المنتجات على جوجل من خلال جعلهم يرون ملخصًا لجميع خيارات الشراء التي تقدمها العلامات التجارية في مكان واحد.

وأضافت جوجل: "سواء كان موقع التجارة الإلكترونية الخاص بك، أو المتجر القريب، أو تدفق الخروج الأصلي من جوجل، فإن هذا التنسيق الجديد المتماسك سيجعل التسوق أسهل للعملاء الذين يتوقعون الراحة، ويساعدك على عرض عروض القناة الشاملة الموسعة لعلامتك التجارية بدقة".

وعندما يتعلق الأمر بخرائط جوجل و YouTube، قالت جوجل إنها ستبدأ في عرض ما إذا كانت المنتجات التي تشكل جزءًا من إعلانات المخزون المحلي متاحة للاستلام الفوري من المتجر أو التقاطها على جانب الطريق أو التقاطها لاحقًا.