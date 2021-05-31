شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نمو سوق الهواتف الذكية العالمى بشكل قياسى مع نهاية 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المقرر أن يسجل سوق الهواتف الذكية العالمي رقمًا قياسيًا جديدًا في عام 2021، وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن مؤسسة IDCK، ووفقًا لشركة أبحاث السوق، من المتوقع أن تصل شحنات الهواتف الذكية إلى رقم 1.38 مليار وحدة في عام 2021، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 7.7٪ عن عام 2020، وتقول IDC أن هذا الاتجاه من المقرر أن يستمر حتى عام 2022 على أساس سنوي، سيكون النمو 3.8٪ مع إجمالي الشحنات 1.43 مليار.

وقال أنتوني سكارسيلا، مدير الأبحاث في شركة IDC's Worldwide Mobile Device Trackers: "على الرغم من أن النمو بنسبة 7.7٪ سيبدو وكأنه تحول مثير للإعجاب في السوق، إلا أننا يجب أن نضع في اعتبارنا أننا ننتعش من واحدة من أكثر الأعوام تحديًا على الإطلاق"، وأضاف: "2021 سيمثل أكبر نمو سنوي شهده السوق منذ عام 2015، حيث يستمر التحول نحو 5G عبر جميع مستويات الأسعار في التسارع".

وتعزو IDC هذا النمو إلى الانتقال نحو 5G - حيث يتم نشر الشبكات، وقال IDC: "مع توقع نمو شحنات 5G بما يقرب من 130٪ في عام 2021، ستشهد جميع المناطق تقريبًا خارج الصين نموًا ثلاثي الأرقام بحلول نهاية هذا العام"، أما بالنسبة للأسواق التي لا تدعم شبكات الجيل الخامس 5G، فتقول IDC إن هناك طلبًا قويًا على هواتف 4G متوسطة المدى ومنخفضة الجودة بعد تباطؤ الجائحة العام الماضي.

وقال ريان ريث، نائب رئيس البرنامج في شركة IDC's Worldwide Mobile Device Trackers: "تشهد الهواتف الذكية منافسة على إنفاق المستهلكين من الأسواق المجاورة مثل أجهزة الكمبيوتر الشخصية والأجهزة اللوحية وأجهزة التلفزيون والأجهزة المنزلية الذكية، إلا أن ذلك لم يبطئ مسار السوق إلى التعافي"، وأضاف: "عاد سوق الهواتف الذكية إلى النمو خلال ربع العام الماضي، ومنذ ذلك الحين لم نشهد سوى زيادة في الإنتاج من كبار الموردين".