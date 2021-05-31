شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ابتكار طريقة تغليف صديقة للبيئة بدلا من استخدام البلاستيك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ابتكر باحثون في الدنمارك طريقة لاستبدال البلاستيك المستخدم في توصيل الطعام بألياف العشب، والتي يقولون إنها %100 قابلة للتحلل الحيوي، ويهدف المشروع، المعروف باسم SinProPack، إلى تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحوالي 210 كيلو طن و10 كيلو طن من العبوات البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة بـ 8 كيلو طن من الورق القائم على ألياف العشب للتغليف.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، كشف صادر عن جامعة آرهوس، أنه يتم استخدام أكثر من 10000 طن من العبوات للأطعمة الجاهزة كل عام في الدنمارك، وأن وفرة الكتلة الحيوية الخضراء في البلاد، إلى جانب الاهتمام الكبير بالتعريف الحيوي الأخضر، تجعل المشروع ذا أهمية كبيرة لكل من الشركات والحكومة.

وقالت آن كريستين ستينكير هاستروب، مديرة المركز في المعهد التكنولوجي الدنماركي، في بيان: "إن العبوات المصنوعة من الحشائش التي يمكن التخلص منها تجلب الكثير من الفوائد البيئية".

وستكون العبوة قابلة للتحلل بنسبة 100٪، لذلك إذا أسقط شخص ما عبواته بطريق الخطأ في الطبيعة، فسوف تتحلل بشكل طبيعي.

بالإضافة إلى العشب، سينظر المشروع في البرسيم لمصادر الألياف، والتي سيتم استخدامها أيضًا ككتلة حيوية أولية لمصافي التكرير الحيوية في المستقبل.

وستنظر أيضًا في الكتلة الحيوية من تربة الخث، على الرغم من أن الباحثين أضافوا أن هذا يحتوي على ألياف أكثر وبروتين أقل.

وقال الأستاذ المساعد مورتن أمبي جنسن من قسم الهندسة البيولوجية والكيميائية في جامعة آرهوس: "بعد حصاد العشب واستخراج البروتين لتغذية الحيوانات، يمكننا صقل ولب ألياف العشب من السليلوز، والتي يمكن أن ننتج منها التعبئة".

وتابع أستاذ الهندسة، "بهذه الطريقة، يمكننا استخدام وزيادة قيمة تيار جانبي من إنتاج البروتين.. إنها طريقة رائعة لخلق قيمة مضافة للتكرير البيولوجي، حيث لا يمكن بالضرورة استخدام جميع ألياف العشب كعلف للماشية".