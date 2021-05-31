تكنولوجيا: ابتكار طريقة تغليف صديقة للبيئة بدلا من استخدام البلاستيك

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وقالت آن كريستين ستينكير هاستروب، مديرة المركز في المعهد التكنولوجي الدنماركي، في بيان: "إن العبوات المصنوعة من الحشائش التي يمكن التخلص منها تجلب الكثير من الفوائد البيئية".
وستكون العبوة قابلة للتحلل بنسبة 100٪، لذلك إذا أسقط شخص ما عبواته بطريق الخطأ في الطبيعة، فسوف تتحلل بشكل طبيعي.
بالإضافة إلى العشب، سينظر المشروع في البرسيم لمصادر الألياف، والتي سيتم استخدامها أيضًا ككتلة حيوية أولية لمصافي التكرير الحيوية في المستقبل.
وستنظر أيضًا في الكتلة الحيوية من تربة الخث، على الرغم من أن الباحثين أضافوا أن هذا يحتوي على ألياف أكثر وبروتين أقل.
وقال الأستاذ المساعد مورتن أمبي جنسن من قسم الهندسة البيولوجية والكيميائية في جامعة آرهوس: "بعد حصاد العشب واستخراج البروتين لتغذية الحيوانات، يمكننا صقل ولب ألياف العشب من السليلوز، والتي يمكن أن ننتج منها التعبئة".
وتابع أستاذ الهندسة، "بهذه الطريقة، يمكننا استخدام وزيادة قيمة تيار جانبي من إنتاج البروتين.. إنها طريقة رائعة لخلق قيمة مضافة للتكرير البيولوجي، حيث لا يمكن بالضرورة استخدام جميع ألياف العشب كعلف للماشية".