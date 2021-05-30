شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: باحثون يطورون أداة جديدة للذكاء الاصطناعى للمساعدة فى تقييم شدة فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طور باحثون تقنية ذكاء اصطناعي (AI) قادرة على تقييم شدة حالات Covid-19 بدرجة واعدة من الدقة، وقال الباحثون من جامعة واترلو وألكسندر وونغ، أستاذ هندسة تصميم الأنظمة والمؤسس المشارك لشركة البرمجيات DarwinAI، إن التكنولوجيا يمكن أن توفر للأطباء أداة مهمة لمساعدتهم على إدارة الحالات.

وقال "يعد تقييم شدة المريض المصاب بـ Covid-19 خطوة حاسمة في سير العمل السريري لتحديد أفضل مسار للعلاج والرعاية، سواء كان ذلك من خلال قبول المريض في وحدة العناية المركزة، أو إعطاء المريض العلاج بالأكسجين، أو وضع المريض في حالة صحية جيدة.

وبالنسبة للدراسة المنشورة في مجلة Scientific Reports، تم تدريب الذكاء الاصطناعي للتعلم العميق لتحليل مدى وشفافية العدوى في رئتي مرضى Covid-19 بناءً على الأشعة السينية للصدر، وقال الفريق إن درجاته قورنت بعد ذلك بتقييمات نفس الأشعة السينية من قبل خبراء الأشعة.

وبالنسبة لكل من المدى والتعتيم، وهي مؤشرات مهمة على شدة العدوى، كانت التنبؤات التي قدمها برنامج الذكاء الاصطناعي متوافقة بشكل جيد مع الدرجات التي قدمها الخبراء البشريين، وأضاف وونغ: "تظهر النتائج الواعدة في هذه الدراسة أن الذكاء الاصطناعي لديه إمكانات قوية ليكون أداة فعالة لدعم العاملين في مجال الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية في قراراتهم وتحسين الكفاءة السريرية".