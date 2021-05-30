شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تطلق مركبة شحن لوحدة محطة الفضاء الجديدة الخاصة بها والان مع تفاصيل الخبر
ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكي، قال مسؤولو CMS إن المركبة غير المأهولة تحمل 4.69 طن من البضائع المضغوطة و1.95 طن من الوقود.
وسيساعد التسليم في تحضير Tianhe لوصول رواد الفضاء، وسيأتي الطاقم الأول للوحدة قريبًا، فمن المقرر إطلاق مهمة شنتشو -12 المكونة من ثلاثة أشخاص باتجاه Tianhe الشهر المقبل.
وتعد Tianhe التي تعنى "تناغم السماوات" هي القطعة المركزية في أول محطة فضاء في الصين، وهي عبارة عن هيكل مكون من ثلاث وحدات وزنها 66 طنًا. وسيستغرق الأمر ما مجموعه 11 عملية إطلاق لبناء وتزويد البؤرة الاستيطانية المدارية.
جدير بالذكر أن مشروع المحطة الفضائية كان قيد العمل منذ حوالي 30 عامًا، واكتسبت الصين الكثير من خبرة التجميع المداري على مدار العقد الماضي.