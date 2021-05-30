شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تطلق مركبة شحن لوحدة محطة الفضاء الجديدة الخاصة بها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت الصين مركبة الشحن الفضائية Tianzhou-2 من مركز Wenchang لإطلاق الأقمار الصناعية في جزيرة هاينان الصينية، حيث ارتفعت من المنصة فوق صاروخ Long March 7، ونشرت صفائفها الشمسية كما هو متوقع وهي بحالة جيدة، وفقًا لمكتب هندسة الفضاء الصيني (CMS).

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكي، قال مسؤولو CMS إن المركبة غير المأهولة تحمل 4.69 طن من البضائع المضغوطة و1.95 طن من الوقود.

وإذا سارت الأمور وفقًا للخطة، ستنقل سفينة الشحن هذه البضائع إلى Tianhe، الوحدة الأساسية التي تزن 22.5 طنًا لمحطة الفضاء الصينية المخطط لها، والتي تم إطلاقها في مدار أرضي منخفض في 28 أبريل الماضى.

وسيساعد التسليم في تحضير Tianhe لوصول رواد الفضاء، وسيأتي الطاقم الأول للوحدة قريبًا، فمن المقرر إطلاق مهمة شنتشو -12 المكونة من ثلاثة أشخاص باتجاه Tianhe الشهر المقبل.

وتعد Tianhe التي تعنى "تناغم السماوات" هي القطعة المركزية في أول محطة فضاء في الصين، وهي عبارة عن هيكل مكون من ثلاث وحدات وزنها 66 طنًا. وسيستغرق الأمر ما مجموعه 11 عملية إطلاق لبناء وتزويد البؤرة الاستيطانية المدارية.

جدير بالذكر أن مشروع المحطة الفضائية كان قيد العمل منذ حوالي 30 عامًا، واكتسبت الصين الكثير من خبرة التجميع المداري على مدار العقد الماضي.