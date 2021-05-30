تكنولوجيا: مواصفات وسعر جهاز realme Smart TV 4K قبل الإعلان الرسمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ينطلق حدث realme غداً للإعلان الرسمي عن جهاز realme Smart TV الذي يأتي بدقة 4K، وفي تسريبات تشرت مؤخراً كُشِف عن المواصفات الرئيسية لجهاز التلفاز والسعر الذي ينطلق به لاحقاً إلى الأسواق.

تقدم realme إصدارها المرتقب من أجهزة التلفاز الذكية باثنان من الأحجام، حيث يأتي النموذج الأول بحجم 43 إنش، بينما يأتي النموذج الثاني بحجم 50 إنش.

ولقد كشفت التسريبات التي نشرت عبر @Gadgetsdata على أن realme تقدم النموذجين بدقة عرض 4K، كما تتميز الأجهزة بشاشة LCD بإضاءة LED خلفية، كما تدعم الشاشة حتى1.07 مليار من الألوان، وتدعم تقنية Dolby Vision، وزاوية عرض 178 درجة.

أيضاً يضم جهاز realme Smart TV معالج MediaTek، إلا أن التسريبات لم توضح مواصفات الذاكرة والسعة التخزينية لهذا الإصدار، كما يدعم جهاز التلفاز نظام تشغيل Android TV 10، أيضاً تدعم الأجهزة مساعد جوجل الرقمي، و Chromecast.

وللإتصال يدعم جهاز التلفاز الذكي WiFi، والبلوتوث 5.0، ويضم 3 من منافذ HDMI، واثنان من منافذ USB، وAV، وEthernet، أيضاً يضم الجهاز 4 من مكبرات الصوتية ستريو بقدرة 24W، كما يدعم تقنية Dolby Atmos، ومعايير DTS-HD.

كما يتوفر النموذج المميز بحجم 43 إنش من جهاز realme Smart TV بسعر من 386 إلى 414 دولار تقريباً، بينما يأتي النموذج المميز بحجم 50 إنش بسعر من 455 إلى480 دولار تقريباً.

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