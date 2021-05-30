شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كوريا الجنوبية تسعى لتطوير كمبيوتر عملاق إكساسكيل بحلول عام 2030 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة العلوم في سيول بكوريا الجنوبية، إنها ستعزز بنيتها التحتية الحاسوبية عالية الأداء لإنشاء نظام حوسبة فائقة الإكساسكيل بحلول عام 2030، حيث يمكن للحاسوب الفائق الإكساسكيل إجراء ما يقرب من كوينتيليون عملية حسابية في الثانية، فيما تقدمت دول مثل الصين واليابان بالفعل إلى الأمام في إطلاق مثل هذا الكمبيوتر في السنوات القليلة المقبلة.

وبحسب موقع TOI الهندى، فوفقًا للاستراتيجية الوطنية للابتكار في مجال الحوسبة، تهدف كوريا الجنوبية إلى الحصول على خامس أكبر قدر من قوة الحوسبة في العالم، وتأمين 24 تقنية حوسبة رائدة في الصناعة وإنشاء 10مناطق خدمة جديدة بحلول عام 2030، وفقًا لوزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وقالت الوزارة إنها تخطط أولاً لاستبدال الجيل الخامس من الكمبيوتر العملاق الوطني Nurion، وهو الآن في المرتبة 21 في العالم ، بإطار رئيسي من الجيل السادس بحلول عام 2023 ونظام الجيل السابع بحلول عام 2028، حسب وكالة أنباء يونهاب، وتتطلع البلاد إلى استخدام موارد الحوسبة الفائقة الوطنية في قطاعات تشمل تكنولوجيا النانو والقيادة الذاتية والفضاء.

وقالت الوزارة إنها ستدعم أنشطة البحث والتطوير في أربعة مجالات بما في ذلك المعالجات وحلول المنصات لتعزيز براعة التكنولوجيا في البلاد في قطاع الحوسبة الفائقة.