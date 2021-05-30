شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نظام جديد بأجهزتك الرياضية لتتبع النوم سيكشف عن الشخير قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد تضيف شركة فيتبيت Fitbit قريبًا الشخير واكتشاف الضوضاء إلى أجهزتها، وهي خطوة من المرجح أن ترضي أزواج الأشخاص الذين يعانون من الشخير وتكون ذات فائدة للأشخاص الذين يعتبرون الشخير علامة على وجود حالة صحية محتملة.

ووفقا لما ذكرته البوابة العربية لأخبار التقنية، تأتي المعلومات وفقًا لتقرير من موقع 9to5google الذي قام بتحليل أحدث إصدار من تطبيق فيتبيت في متجر جوجل بلاي.

وتقدم فيتبيت حاليًا نظامًا مباشرًا لتتبع النوم، باستخدام متتبع اللياقة على معصمك لقياس المدة التي يقضيها جسمك في كل دورة نوم بناءً على أشياء مثل معدل ضربات القلب والحركة.

وتستعد هذه الأجهزة لاستخدام التتبع من أجل المساعدة في تحديد سبب عدم نومك جيدًا أو الشعور بعدم الراحة في الصباح.

وتسمح الميزة لميكروفون فيتبيت بالاستماع إلى الضوضاء المحيطة بما في ذلك الشخير المحتمل بعد أن تغفو.

وتستنزف الميزة بطارية الجهاز، بالإضافة إلى أن جهاز تعقب النوم يراقب الضوضاء طوال الليل، كما تنص ملاحظات الإصدار.

ويقول التقرير: إن الميزة تسمى Snore & Noise Detect، وهي تراقب الضوضاء بما في ذلك الشخير منك أو من شخص بجوارك.

وتقوم الميزة بتحليل مستوى الضوضاء، وتحاول العثور على أصوات خاصة بالشخير.

وعندما يكتشف جهاز فيتبيت حدث ضوضاء أعلى من مستوى الضوضاء الأساسي، فإنه يحاول تحديد ما إذا كان هذا صوت الشخير أو أي شيء آخر.

ولا يستطيع متعقب الشخير تمييز من يشخر سواء كان مرتدي فيتبيت أو أي شخص آخر في غرفة النوم.

وتوصي ملاحظات الإصدار المستخدمين بعدم تشغيل الضوضاء البيضاء أو الأصوات المحيطة الأخرى في غرفة النوم التي يمكن أن تتداخل مع اكتشاف الشخير.

وتقترح على المستخدمين شحن جهاز فيتبيت بنسبة 40% على الأقل قبل الذهاب إلى الفراش لأن هذه الميزة تتطلب شحنًا متكررًا أكثر.

ولا تشير الملاحظات إلى ما يفترض أن يفعله المستخدمون بالمعلومات حول الشخير.

ولكن بالنظر إلى أن الشخير والظروف التي يمكن أن تؤدي إليه يمكن أن تكون مزعجة جدًا للنوم، فقد يكون مقياسًا مفيدًا يجب أن تكون على دراية به.

وتقدم فيتبيت أيضًا Your Sleep Animals كجزء من ميزة قادمة منفصلة، ومن الواضح أن Your Sleep Animals ما تزال في مراحل تطوير مبكرة جدًا بالمقارنة مع كاشف الشخير.

ويبدو أن كل نمط مختلف من النوم يرتبط بحيوان، ولكن ليس من الواضح ما يفعله المستخدمون بالمعلومات.

ولكن وفقًا للتقرير، فإن النائم المضطرب سيكون دبًا، والنائم القصير سيكون طائرًا طنانًا، والنائم العميق سيكون سلحفاة، وما إلى ذلك، ولا تتوفر ميزة Snore & Noise Detect لجميع المستخدمين حتى الآن.