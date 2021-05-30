شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية العثور على مؤثرات الفلاتر المناسبة على إنستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم Instagram قدرة المستخدمين على إنشاء مرشحات الواقع المعزز الخاصة بهم منذ عام ونصف وهى مجموعة فلاتر الصور والفيديو، عبر Spark AR Studio.

ومنذ ذلك الحين، شهدنا تدفقًا ثابتًا من الفلاتر التي صنعها المستخدمون، وصنع المستخدمون بعض الفلاتر الإبداعية للغاية التي لا شك أنك سترغب في تجربتها بنفسك، إذن كيف تحصل على هذه التأثيرات على وجهك؟ انه لامر معقد وفقا لما نقله موقع TheNextWeb.

ويكون لدى المستخدمين بشكل أساسي عرض شرائح يتم تشغيله فوق رءوس شخصياتهم من مختلف الأفلام والأنيمي والألعاب، يتوقف المرشح على الشخصية التي من المفترض أن تشبهها أكثر.

فكيف تجد هذه المرشحات؟ الأمر ليس بالسهولة التي قد تتصورها، لا يسمح لك Instagram بالبحث عن عوامل تصفية من الكاميرا الفعلية - أو في أي مكان في هذا الشأن.

ويمكنك "تصفح التأثيرات" من خلال النقر على اسم أى مرشح معين في كاميرا الصور الشخصية، وسوف يعرض لك عددًا من الفلاتر المختلفة في فئات مختلفة.

وعلى الرغم من عدم الرضا كما يبدو، فإن أسهل طريقة للعثور على المرشحات الرائعة من صنع المستخدم هي إلقاء نظرة على الملف الشخصي للمبدعين والانتقال إلى علامة التبويب التي تبدو وكأنها رمز تعبيري.

وسترى الفلاتر التي حمّلوها، وحدد المرشح الذي يعجبك، يوجد زر في الجزء السفلي يقول "جربه"، والذي ينشط الكاميرا ويطبق الفلتر عليك تلقائيًا، بمجرد تجربته، يمكنك حفظه عن طريق النقر على اسم الفلتر وتحديد "حفظ التأثير".

الطريقة الأخرى التي يمكنك بها محاولة العثور على المرشحات هي اتباع الهاشتاج المرتبط بها، عادةً ما يؤدي في النهاية إلى منشئ المحتوى، اعتمادًا على عدد الأشخاص الذين استخدموه، كما يمكن استخدامه مع الطريقة الأولى، حيث أن البحث في الهاشتاج عادة ما يكون أسهل طريقة للعثور على من قام بإنشاء المرشح.

إلا أنه يتطلب القليل من الجهد من جانب المستخدم، ولكن إذا كنت تريد تجربة بعض هذه المرشحات، فهذا هو خيارك حتى ينفذ Instagram وظيفة بحث في قائمة التأثيرات الخاصة به.