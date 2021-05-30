بيتكوين تسجل ارتفاعا جديدا.. وهذا سعرها الحالي

كتبت أسماء لمنور في الأحد 30 مايو 2021 07:24 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 30 - مايو - 2021 6:58 مساءً

سجلت العملة الرقمية الأشهر بيتكوين،اليوم الأحد، ارتفاعا لتصل إلى 2.14% ، لتسجل نحو 35766.90 دولار ، حيث ارتفعت بيتكوين خلال أسبوع بنحو 3.98%.

وخسرت بيتكوين 37% من قيمتها في مايو/أيار، وسيكون هذا أسوأ أداء شهري لها منذ سبتمبر/أيلول 2011 إذا استمرت على نفس الوتيرة.

الصين وتعدين العملات

ودفعت جهود الصين للقضاء على عمليات التعدين الإلكترونية لاستخراج العملات المشفرة وتداولها، وذلك إلى جانب خطوة تسلا وقف تلقي المدفوعات بها على خلفية مخاوف بشأن استهلاك الطاقة، العملة المشفرة إلى التراجع خلال الشهر الجاري.

وارتفعت أيضا العملات المشفرة الأصغر، التي عادة ما ترتفع وتنخفض مع بيتكوين، وارتفعت ثاني كبرى العملات الرقمية إيثريوم بما يصل إلى 0.84% لتسجل 2417.81 دولار وخلال الأسبوع كانت العملة الرقمية مرتفعة بنحو 23.42%.

ويحصل القائمون على تلك العمليات على العملات الرقمية المشفرة باستخدام أجهزة كمبيوتر قوية لحل عمليات حسابية معقدة.

سجلت العملات الافتراضية حول العالم، مساء الأحد الماضي، تراجعا تاريخيا في قيمتها السوقية، مقارنة مع أعلى مستوى مسجل لها.

وأغلقت العملات الافتراضية تعاملات الأحد عند قيمة سوقية بلغت 1.5 تريليون دولار، مقارنة مع أعلى مستوى تاريخي سجل في تعاملات 16 أبريل/نيسان الماضي، البالغة حينها 2.519 تريليون دولار.