تكنولوجيا: أبل تصرح: تأجيل اشتراكات البودكاست

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في شهر أبريل الماضي، أعلنت شركة أبل أنها ستطلق اشتراكات Apple Podcasts في شهر مايو، مما يسمح للمستخدمين بالاشتراك في المحتوى المتميز الذي يقدمه منشئو البودكاست، حيث سيتمكن المشتركون من الاستماع إلى المحتوى بدون إعلانات والحصول على محتوى إضافي متاح للمشتركين فقط عند الدفع لمنشئ المحتوى للاستماع إلى البودكاست الخاص به.

والآن، وفقا لموقع 9to5Mac، أعلنت شركة أبل في رسالة بريد إلكتروني لمزودي البودكاست إنها ستقوم بتأجيل إطلاق اشتراكات البودكاست القادمة حتى شهر يونيو.

وأوضحت الشركة انها ستؤخر الإطلاق حتى تتمكن من ضمان أفضل تجربة للمنشئين والمستمعين. وتنص الرسالة على ما يلي “نكتب لتقديم تحديث حول توفر اشتراكات وقنوات Apple Podcasts، لقد سعدنا بالرد على إعلان الشهر الماضي، ومن المثير أن نرى مئات الاشتراكات والقنوات الجديدة المقدمة من منشئي المحتوى عبر العالم كل يوم “.

وأضافت: “لضمان تقديم أفضل تجربة للمنشئين والمستمعين، سيتم إطلاق اشتراكات وقنوات Apple Podcasts في شهر يونيو”.

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