تكنولوجيا: تويتر يعمل على إحضار ميزة التفاعلات مع التغريدات، على غرار فيسبوك

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يبدو أن موقع تويتر يسعى إلى تنفيذ خيار من شأنه ان يزيد من التفاعلات على منصته، فقد وردت معلومات من قِبل Jane Manchun Wong، وهي باحثة متخصصة في نشر ميزات تويتر الجديدة، والتي أفادت بأن تويتر سيحضر ميزة الرموز التعبيرية ضمن زر الإعجاب مع التغريدات.

وفي الوقت الحالي، تتمثل ردود الأفعال في “Hmm” و “Haha” و”Cheers” و”Sad”، ويستخدم أول أثنين رموز تعبيرية خاصة بهم، في حين يظهر كل من “Cheers” و”Sad” برمز أعجبني العادي.

وعلى ما يبدو، فإن هذه الميزة كانت قيد الاختبار لمدة أسبوعين حتى الآن، وهي متاحة الآن لبعض المستخدمين ومن المتوقع إطلاقها للعامة في أي وقت.

جدير بالذكر ان موقع تويتر كان في حالة توسع للميزات خلال الفترة الأخيرة، فقد أضاف ميزات مثل Super Follows وTips وكذلك ميزة Spaces الصوتية و Ticketed Spaces، والآن يحضر ميزة التفاعلات مع التغريدات.

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