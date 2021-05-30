تكنولوجيا: تسريبات تستعرض مواصفات وسعر هاتف Realme C25s

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد Realme للإعلان عن إصدار جديد من هواتفها المتوسطة بعنوان Realme C25s، ولقد إستعرضت أحدث التسريبات تفاصيل مواصفات وسعر هذا الإصدار قبل الإعلان الرسمي.

رصد هاتف Realme C25s في قاعدة بيانات NBTC بنموذج رقم RMX3195، كما أعتمد الهاتف في EEC في روسيا، واليوم تأتي تسريبات جديدة لتقدم تفاصيل أكثر حول هذا الإصدار.

ينطلق هاتف Realme C25s في الصين رسمياً في 12 من يونيو بسعر 170 دولار، حيث يأتي الهاتف بشاشة LCD بحجم 6.5 إنش ودقة عرض 1600 في 720 بيكسل، كما تضم الشاشة نتوء القطرة للكاميرة الأمامية المميزة بدقة 8 ميجا بيكسل.

أيضاً يضم الهاتف كاميرة خلفية مزدوجة بمستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، مع مستشعر ثانوي بدقة 2 ميجا بيكسل، كما يضم الهاتف مستشعر للبصمة في الجهة الخلفية.

ويدعم هاتف Realme C25s رقاقة معالج MediaTek Helio G85، وذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR4X، وسعة تخزين 128 جيجا بايت، مع دعم التخزين الخارجي في بطاقة microSD.

كما يأتي الهاتف بتقنية Wi-Fi ac، والبلوتوث 5.0، كما يأتي الهاتف بقدرة بطارية 6000 mAh، وشاحن بقدرة 18W، ويضم الهاتف مدخل 3.5مم للسماعات، ومنفذ USB C، كما يتميز الهاتف بقياسات 164.5 في 75.9 في 75.9مم، أيضاً يأتي الهاتف بوزن 209 جرام.

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