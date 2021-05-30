شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: التحول الرقمى يعيد تشكيل الأسواق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطورت فكرة التحول الرقمي من نكتة طنانة إلى حقيقة حاسمة ومتسارعة خلال جائحة COVID-19، التغييرات التي أحدثها التحول العالمي إلى العمل عن بعد والتعليم لا تعد ولا تحصى، ولكن في مجال الأعمال التجارية أحدثت تغييرًا في سلوك الشركات وتوقعات المستهلكين - التغييرات التي ظهرت في مجموعة تقارير الأرباح هذا الأسبوع.

وأشار تقرير نقله موقع TechCrunch إلى التركيز على الشركات الخاصة، مع مراقبة الشركات العامة في عالم التكنولوجيا لأنها غالبًا ما تقدم تلميحات وملاحظات ومؤشرات أخرى حول كيفية نجاح الشركات الناشئة.

وأضاف التقرير أن العديد من الشركات الناشئة أخبرتهم لعدة أرباع الآن أن أسواقها تكتسب زخمًا حيث يغير العملاء سلوك الشراء لديهم بميزة مميزة للشركات التي تساعد العملاء على الانتقال إلى المجال الرقمي، وتؤكد نتائج الشركة العامة الآن منظور الشركات الناشئة.

التحول الرقمي المتسارع حقيقي، ولدينا البيانات لدعم هذه النقطة.

فيما يلي ملخص للملاحظات المتعلقة بنتائج الأرباح الأخيرة من Box وSprout Social وYext وSnowflake وSalesforce، سنتعامل مع كل منا على حدة لتوفير الوقت.

انطلاقًا من شركة Yext، تجاوزت الشركة التوقعات في ربعها الأخير، ارتفعت أسهمها بنسبة 18%، وأكدت مكالمة مع الرئيس التنفيذي للشركة هوارد ليرمان أطروحتنا العامة المتعلقة بتسريع التحول الرقمي.

وباختصار كان تطور Yext من شركة تقوم بتوصيل معلومات الشركة بمحركات البحث الخارجية إلى بناء وبيع تقنية البحث نفسها يتردد صداها في السوق.

وتتطلع العديد مثل الشركات الناشئة إلى شركات مثل Yext التي تقدم التكنولوجيا للإجابة بشكل أفضل على استفسارات العملاء بتنسيق رقمي، إنه سهل الاستخدام ويمكن أن يوفر أموال الشركات لأن مراكز الاتصال باهظة الثمن.

وأجبر التغيير في السلوك الذي تسارع بسبب الوباء الشركات على التكيف، مما يدفعهم إلى شراء المزيد من التقنيات الرقمية مثل هذه.

ويؤكد هذا الأمر على أن التحول لا يجب أن يكون دراماتيكيًا ليكون له تأثيرات قوية جدًا على كيفية بيع الشركات وشرائها عبر الإنترنت.