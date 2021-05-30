شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه أكشاك ZenBooth الجديدة من أمازون لموظفيها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة أمازون مؤخرا النقاب عن ZenBooth وهي أكشاك صغيرة لمساعدة الموظفين المرهقين في التخلص من التوتر، وهي عبارة عن غرفة صغيرة بحجم كشك الهاتف، فيما يمكن لموظفي المستودعات الذين يعملون فوق طاقتهم الهروب مؤقتًا من وظيفة مرهقة من خلال هذه الأكشاك.





وقالت الشركة: يوجه برنامج AmaZen العمال من خلال ممارسات التأمل في الأكشاك التفاعلية الفردية في المباني، وتعتبر الأكشاك جزء من برنامج WorkingWell التابع لشركة أمازون، الذي تم الإعلان عنه في وقت سابق من هذا الشهر، فيما يمثل WorkingWell مزيجًا من الأنشطة البدنية والعقلية وتمارين التأمل والأكل الصحي الهادف إلى المساعدة في التنشيط.

ومن الناحية العملية، يجلس الموظفون في كشك صغير مجهز بالنباتات والكتيبات ومروحة وجهاز حاسب لتشغيل مقاطع الفيديو التي يختارها الموظف، فيما يعد هذا الكشك من اختراع موظفة تدعى ليلى براون، التي قالت: أردت مع AmaZen إنشاء مساحة هادئة، بحيث يمكن للأشخاص الذهاب والتركيز على الصحة العقلية والعاطفية.