Apple Watch 3 أصبحت مشكلة لشركة آبل

دبي - يزن راشد - أصبحت Apple Watch Series 3 الصادرة في عام 2017 بمثابة مشكلة مزمنة لشركة آبل. كما تحولت إلى مشكلة للمطورين.

وأصبح تحديث الساعة الذكية صعبًا، ومن المستحيل تثبيت تحديثات watchOS عبرها دون الحاجة إلى استعادة الجهاز بالكامل أولاً.

وبالإضافة إلى عدم تقديم التجربة التي يتوقعها المستخدمون، فإن Apple Watch Series 3 تزعج أيضًا بعض المطورين.

ويضطر المطورون إلى دعم الشكل القديم حتى لو لم تعد هذه التطبيقات تعمل بشكل جيد من حيث الأداء في الساعة.

ويبقى السؤال لماذا تبيع شركة آبل هذا المنتج إذا كان بالكاد قادرًا على الحصول على التحديثات.

ما الذي يمكن أن تفعله آبل بشأنها:

يبلغ عمر الساعة نحو 4 سنوات، ولكنها لا تزال تبدو جيدة بالنسبة للعميل العادي، إذ إنها رخيصة نسبيًا.

وبالنسبة لأولئك الذين لا يهتمون بكل الأشياء التي يمكن أن تؤديها Apple Watch Series 6، فهي مقبولة مقابل 199 دولار.

وتتمثل المشكلة الأكبر في أن آبل تقدم نموذج بسعة تخزين 8 جيجابايت فقط.

وإذا اشترى العميل Apple Watch Series 3 المزودة بالشبكة الخلوية، فلن يواجه أي مشكلة في استخدام الساعة، نظرًا لأن سعة تخزينها تبلغ 16 جيجابايت، وهي أكثر من كافية لتحديث الساعة الذكية.

لذا، إذا كنت تمتلك الإصدار الخلوي من Apple Watch Series 3، فمن المحتمل أن تمنحك آبل سنة أخرى على الأقل من تحديث البرنامج مع watchOS 8.

وفي الوقت نفسه، إذا كنت تمتلك Apple Watch Series 3 الآن، فإنك قد تشعر بالإحباط بشأن الحاجة إلى استعادة ساعتك الجديدة لتحديثها كل شهرين.

وأفضل ما يمكن أن تفعله آبل الآن هو إيقاف Apple Watch Series 3، ومنحها سنة أخرى من تحديثات watchOS، وخفض أسعار Apple Watch SE بنحو 10 في المئة.

وهناك أيضًا سابقة منذ أن خفضت آبل أسعار Apple Watch الأصلية قبل الإعلان عن Apple Watch Series 2.

وبصرف النظر عن السماح للمستخدمين بمعرفة أنه يجب عليهم استعادة Apple Watch Series 3 لتحديثها، فإن الشركة قادرة على تقديم تحديث برمجي يحتاج إلى مساحة تخزين أقل.

Apple Watch SE هي الحل:

بالنظر إلى أننا على بعد أيام قليلة من WWDC 2021، يمكن أن تعلن آبل عما تخطط للقيام به بشأن Apple Watch Series 3 قريبًا جدًا.

وجلبت Apple Watch Series 3 إضافات مفيدة للساعة. ولكن نقص مساحة التخزين أصبح الآن مشكلة أكبر من مجرد توفيرها للعملاء الذين يرغبون في تجربة Apple Watch للمرة الأولى.

ويجب أن يكون تركيز الشركة في الوقت الحالي منصبًا على Apple Watch SE الأسرع والأكثر قدرة. وذلك في ظل أن الفرق في السعر بين الساعتين لا يتعدى 100 دولار.