جوجل كروم لنظام أندرويد يضيف أداة لقطة الشاشة

دبي - يزن راشد - في العام الماضي، قدم متصفح جوجل كروم للأجهزة المحمولة قائمة مشاركة مخصصة لتحل محل النظام الافتراضي.

ويضيف المتصفح لنظام التشغيل أندرويد الآن أداة لقطة الشاشة المضمنة.

وعند الرغبة في مشاركة شيء ما عبر متصفح جوجل كروم لنظام أندرويد – إما عبر القائمة الكاملة أو من شريط العناوين – فإن قائمة المشاركة تنزلق إلى الأعلق.

ومنذ الإصدار 85 الصادر في شهر أغسطس، أعادت جوجل تنظيمها بحيث يظهر اسم الصفحة وعنوان URL والرمز المفضل للموقع الحالي الذي تزوره في الأعلى.

كما يظهر مجموعة من التطبيقات مع المزيد في أقصى اليسار لفتح نظام أندرويد الافتراضي.

وأصبح الصف الأخير هو المكان الأساسي لإجراءات مثل نسخ الرابط وإرساله إلى أجهزتك ورمز الاستجابة السريعة والطباعة.

وظهر لبعض مستخدمي متصفح جوجل كروم النسخة 91 لنظام أندرويد أداة لقطة الشاشة.

ويتم التقاط شاشتك بالكامل، بما في ذلك المربع المتعدد الاستخدامات، باستخدام الشريط السفلي الذي يضم أدوات القص وإضافة نص ورسم.

وتعتبر واجهة المستخدم النصية أنيقة من حيث أن الحقل الحالي يتميز باختصارات الزوايا للاقتصاص والتوسيع و​​الإمالة عن طريق السحب والحذف.

وفي الوقت نفسه، تتيح لك الاختيار من بين 18 لونًا. التراجع والإعادة متاحان من خلال هذه الأداة.

وعند الانتهاء، انقر على التالي في الزاوية العلوية اليسرى وتظهر أمامك خيارات لمشاركة لقطة الشاشة هذه أو الحفظ عبر الجهاز فقط أو الحذف.

ويعامل هذا الخيار الأوسط الأمر كما لو كنت تقوم بتنزيل ملف من الويب. ويظهر في مدير التنزيلات المدمج في متصفح جوجل كروم.

وتم طرح الإصدار 91 من جوجل كروم لنظام أندرويد في وقت سابق من هذا الأسبوع. وتحمل أداة لقطة الشاشة في قائمة المشاركة شارة جديد.

وفي حين أن هذه الميزة تمثل تكرارًا إلى حد ما لأداة Markup المقدمة مع أندرويد 11 والمحدثة في أندرويد 12، فإن الناس يقدرون الخيار لأن لقطة الشاشة هي الطريقة التي يحفظ بها الأشخاص الأشياء التي يرونها عبر الويب والتطبيقات هذه الأيام.